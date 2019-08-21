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В Ярославле в ДТП разбились машина для тест-драйва и такси: есть пострадавшие

Подробности и фотографии аварии на Ленинградском проспекте

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Вместо тест-драйва — краш-тест

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Вчера вечером на Ленинградском проспекте у трамвайного депо столкнулись три иномарки. Машина такси врезалась в новенький автомобиль «Шкода», предназначенный для тест-драйва. После удара иномарка отлетела в легковушку «Форд-Фокус». 

— В больницу доставлена водитель «Киа-Оптима» — 24-летняя девушка. Ей назначено амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Очевидцы винят в ДТП водителя такси<br>

Очевидцы винят в ДТП водителя такси

Машины такси частенько попадают в ДТП. Последний раз на Московском проспекте. После этой аварии проспект превратился в многокилометровую пробку.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    1111111
    21 авг 2019 в 11:48

    А машины такси у нас теперь задом ездят, что виноваты. Вот тест-драйв попал, частенько на них сами работники ездят.

    Гость
    21 авг 2019 в 10:34

    А киа то как в этот замес попала?

    гость
    21 авг 2019 в 10:26

    иномарки,такси,шкоды,форды...пишите понятнее или лучше не пишите