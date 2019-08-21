В Ярославле в ДТП разбились машина для тест-драйва и такси: есть пострадавшие

Вчера вечером на Ленинградском проспекте у трамвайного депо столкнулись три иномарки. Машина такси врезалась в новенький автомобиль «Шкода», предназначенный для тест-драйва. После удара иномарка отлетела в легковушку «Форд-Фокус».

— В больницу доставлена водитель «Киа-Оптима» — 24-летняя девушка. Ей назначено амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.