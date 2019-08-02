Сбежавшую из детского лагеря девушку нашли: где она была

Волонтёры нашли 16-летнюю Анастасию Чумакову, которая пропала 27 июля. Девушка сбежала из детского лагеря в Рыбинске.

— С ней всё хорошо, её жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили волонтёры «ЯрСпаса».

Как нам стало известно, всё это время Настя веселилась с друзьями. Её нашли в квартире одного из товарищей. Девочка воспитывается в детдоме и убегает уже не первый раз.

К сожалению, печально закончились поиски другой пропавшей девушки. 23-летнюю Дарью Головкину, которую искали всем городом, нашли мёртвой. Тело вытащили из воды. Эксперты назвали причину её гибели.