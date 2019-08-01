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Привязывали ребёнка к столбу
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Семье, которая привязывала ребёнка за шею к столбу, вернули детей

Но на этом скандальная история в Ярославской области не закончилась

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Всего в семье девять детей. Шесть — приёмные

Фото: Telegram-канал Baza

Детей, которых забрали у семьи, привязывавшей сына на верёвку, вернули домой. Об этом сообщил источник 76.RU.

— Их поместили в реабилитационные центры на время с согласия матери. Ей было рекомендовано это сделать. Срок нахождения в реабилитационных центрах подошёл к концу. Сегодня они вернулись домой, — сообщил источник в органах опеки.

Напомним, что в семье шесть приёмных детей. Светлана и Андрей Щавелевы сейчас являются опекунами. Они привязывали верёвкой за шею младшего ребёнка. Об этом в правоохранительные органы сообщила родная мать мальчика, которая продолжала общаться с сыном.

По факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей полиция возбудила уголовное дело.

Мы побывали дома у Светланы и Андрея Щавелевых и посмотрели, как они живут. Они рассказали нам, почему выбрали такой нетрадиционный метод воспитания и за что наказывали младшего сына.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Человек
1 авг 2019 в 14:00

Кстати, где банда троллей, которые глумились над малолетками? Почему так же рьяно не осуждают домашнего террориста? Ведь именно после такого" воспитания" дети вырастают такими же жестокими, как правило.

Андрей Малахов
1 авг 2019 в 13:49

Анюта ты неподражаемая. " Большая Стирка" без тебя неприемлема. Потрясающе умеешь один сюжет длить и длить, длить и длить, длить и длить. Высвечивать, обсвечивать и засвечивать все грани скандалов интриг и расследований. Тебе надо расти, позвони мне тел. 8 800....90