Семье, которая привязывала ребёнка за шею к столбу, вернули детей

Всего в семье девять детей. Шесть — приёмные
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Детей, которых забрали у семьи, привязывавшей сына на верёвку, вернули домой. Об этом сообщил источник 76.RU.
— Их поместили в реабилитационные центры на время с согласия матери. Ей было рекомендовано это сделать. Срок нахождения в реабилитационных центрах подошёл к концу. Сегодня они вернулись домой, — сообщил источник в органах опеки.
Напомним, что в семье шесть приёмных детей. Светлана и Андрей Щавелевы сейчас являются опекунами. Они привязывали верёвкой за шею младшего ребёнка. Об этом в правоохранительные органы сообщила родная мать мальчика, которая продолжала общаться с сыном.
По факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей полиция возбудила уголовное дело.
Мы побывали дома у Светланы и Андрея Щавелевых и посмотрели, как они живут. Они рассказали нам, почему выбрали такой нетрадиционный метод воспитания и за что наказывали младшего сына.