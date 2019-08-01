Семье, которая привязывала ребёнка за шею к столбу, вернули детей

Детей, которых забрали у семьи, привязывавшей сына на верёвку, вернули домой. Об этом сообщил источник 76.RU.

— Их поместили в реабилитационные центры на время с согласия матери. Ей было рекомендовано это сделать. Срок нахождения в реабилитационных центрах подошёл к концу. Сегодня они вернулись домой, — сообщил источник в органах опеки.

Напомним, что в семье шесть приёмных детей. Светлана и Андрей Щавелевы сейчас являются опекунами. Они привязывали верёвкой за шею младшего ребёнка. Об этом в правоохранительные органы сообщила родная мать мальчика, которая продолжала общаться с сыном.