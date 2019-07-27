«Отказали тормоза»: в Ярославле маршрутка с пассажирами протаранила забор и врезалась в дерево

Очевидцы говорят, что у маршрутки отказали тормоза
Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com
Около часа назад на перекрёстке Дзержинского и Ленинградского проспектов произошло ДТП: маршрутка протаранила забор и врезалась в дерево. Как сообщают очевидцы, маршрутка задела легковушку.
— По предварительным данным, у водителя маршрутки отказали тормоза, — написал в соцсетях очевидец Дмитрий Полейко.
Свидетели ДТП сообщают, что без пострадавших не обошлось. К ним приехали две бригады скорой помощи.
Подробности ДТП уточняются.