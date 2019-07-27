«Отказали тормоза»: в Ярославле маршрутка с пассажирами протаранила забор и врезалась в дерево

Около часа назад на перекрёстке Дзержинского и Ленинградского проспектов произошло ДТП: маршрутка протаранила забор и врезалась в дерево. Как сообщают очевидцы, маршрутка задела легковушку.



— По предварительным данным, у водителя маршрутки отказали тормоза, — написал в соцсетях очевидец Дмитрий Полейко.

