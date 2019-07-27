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Происшествия

«Отказали тормоза»: в Ярославле маршрутка с пассажирами протаранила забор и врезалась в дерево

В ДТП есть пострадавшие

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Очевидцы говорят, что у маршрутки отказали тормоза

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Около часа назад на перекрёстке Дзержинского и Ленинградского проспектов произошло ДТП: маршрутка протаранила забор и врезалась в дерево. Как сообщают очевидцы, маршрутка задела легковушку.

— По предварительным данным, у водителя маршрутки отказали тормоза, — написал в соцсетях очевидец Дмитрий Полейко.

Маршрутка задела легковушку

Маршрутка задела легковушку

Свидетели ДТП сообщают, что без пострадавших не обошлось. К ним приехали две бригады скорой помощи.

На месте работают две бригады скорой помощи

На месте работают две бригады скорой помощи

Подробности ДТП уточняются.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
27 июл 2019 в 22:48

Какой маршрут???

Источник
27 июл 2019 в 22:20

Надо создать петицию о запрете маршруток

Гость
27 июл 2019 в 21:28

Вполне ожидаемо. От этих убогих и наглых пазиков всегда надо держаться на расстоянии. Они ездят по своим правилам и ТО видимо проходят без проблем -заплатил-прошёл. Сколько раз видел как дымят у них колодки, а водителю и стюардессе глубоко наплевать, едут, деньги заколачивают.