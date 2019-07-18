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Происшествия

В Рыбинске малыш выпал из окна третьего этажа

Ребенок облокотился на москитную сетку

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Родители не успели стащить малыша с подоконника

Фото: Александра Савельева

В Рыбинске следователи проверяют семью, в которой ребенок выпал из окна квартиры. Мальчику всего год и восемь месяцев. Малыш забрался на подоконник, когда родители отвлеклись. И оказался слишком проворным. Добрался до окна, облокотился на москитную сетку. Квартира на третьем этаже — с этой высоты ребенок и упал вниз.

— С множественными травмами ребенок госпитализирован. Организована доследственная проверка, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. 

Этот случай, к сожалению, не редкий. Все лето мы пишем про похожие ситуации, когда дети выпадают из окон. Почему-то родители полагают, что москитная сетка убережет ребенка от падения. Но эта сетка еще ни разу не спасла ни одного ребенка. Чтобы обезопасить малыша, необязательно ставить на окна железные решетки. Мы поговорили со спасателями, и они дали простую и полезную инструкцию для родителей.

Более подробная инструкция — в нашем материале!

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
18 июл 2019 в 11:34

да что с тобой не так, Рыбинск? Сколько уже случаев и всё там!