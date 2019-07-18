В Рыбинске малыш выпал из окна третьего этажа

В Рыбинске следователи проверяют семью, в которой ребенок выпал из окна квартиры. Мальчику всего год и восемь месяцев. Малыш забрался на подоконник, когда родители отвлеклись. И оказался слишком проворным. Добрался до окна, облокотился на москитную сетку. Квартира на третьем этаже — с этой высоты ребенок и упал вниз.

— С множественными травмами ребенок госпитализирован. Организована доследственная проверка, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.