Встаньте на колени: советы спасателей, как защитить ребёнка от падения из окна

В середине мая в Брейтово из окна второго этажа выпала годовалая девочка. На следующий день ещё один случай — в Угличе из окна выпал пятилетний мальчик. Полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже в Переславле. Каждый год с наступлением тепла в Ярославской области происходят трагедии — из окон падают маленькие дети.

Мы поговорили с пресс-секретарём Центра гражданской защиты Ярославля Ириной Грушниковой, чтобы узнать, как родителям избежать возможной трагедии и что делать, если вы стали её свидетелем.

— Как только становится тепло, мы все открываем в квартире окна. Учитывая, что у большинства людей стоят пластиковые стеклопакеты, которые открываются настежь, часто бывает, что из них падают дети. Что надо сделать взрослым, чтобы избежать этого? Ведь нереально контролировать ребёнка каждую секунду.

— Во-первых, необходимо убрать от окон всю мебель. Никаких диванов, кресел возле подоконников. Я советую всем родителям: чтобы понять, что ребёнку может угрожать в квартире, до чего он может дотянуться, встать на колени — опуститься на его уровень. Перед вами предстанет совершенно другая картина — вы увидите даже те опасные острые углы мебели, которые для взрослых безопасны, а ребёнку они могут нанести серьёзные травмы. Мебель в комнатах должна быть настолько тяжёлой, чтобы ребёнок даже волоком по полу не мог дотащить её до подоконника.



Спасатели советуют убрать всю мебель от подоконников. Фото: Александра Савельева

— Как же стулья, табуреты на кухне? Их не утяжелить.

— Как правило, мамочки отвлекаются от ребёнка, когда готовят что-то на кухне. И если малыш возьмёт и потащит табурет с кухни, вы услышите это и сможете мгновенно на его действие среагировать.

— Можно вообще как-то эту детскую тягу к окнам минимизировать?

— Я советую вообще не показывать ничего из окон маленьким детям, не подносить их к окну, не показывать летающих за ним птиц и уж ни в коем случае не ставить, не сажать ребёнка на подоконник. Да и самим при ребёнке стараться не открывать, не мыть окна. Взрослые часто недооценивают способности своих детей. Мол, малыш и не запомнил, что я тут делал. Это не так. Ребёнок запомнит всё, а потом в самый неподходящий момент попытается повторить ваше действие.



Никогда не ставьте ребёнка на подоконник Фото: Александра Савельева

— Есть какие-то приспособления, чтобы защитить детей от распахнутых окон?

— Есть цепочки-ограничители, как на дверях, которые не позволят ребёнку раскрыть окно нараспашку. Они крепятся, как правило, наверху створки, чтобы малыш не смог до них дотянуться, и ограничивают на такое расстояние, чтобы не смогла пролезть голова ребёнка. Также можно заменить оконные ручки и поставить их с замком. То есть на проветривание окно будет открываться, а вот чтобы открыть его полностью, понадобится ключ.

Устанавливают ещё специальные решётки, правда, в Ярославле я таких не видела. Белые пластиковые решётки крепят снаружи окна. Они метр высотой и состоят из вертикальных прутьев, как детская кроватка, чтобы ребёнок не смог ни за что зацепиться и забраться. Ну и совсем радикальный способ — снять ручки с окон.



На окна можно установить цепочки-ограничители, чтобы ребёнок не смог самостоятельно открыть створки Фото: Александра Савельева

— Что делать, если трагедии не удалось избежать? Какие должны быть действия человека, который увидел, как малыш упал с высоты?

— Конечно, первым делать вызвать скорую.



Если вы увидели, как упал ребёнок, сразу вызовите скорую Фото: Александра Савельева