В центре Ярославля троллейбус с пассажирами угодил в ДТП: перекрыта улица

Несколько минут назад в Ярославле на улице Республиканской троллейбус с пассажирами угодил в аварию. ДТП произошло в районе бывшего завода «Красный маяк».



— Троллейбус слегка стукнул легковушку, — передаёт с места ДТП активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Удар был не сильным, можно сказать, что бамперами притёрлись.



Из-за ДТП на Республиканской улице скапливается пробка. Дополнительной помехой для движения транспорта ещё служат дорожные работы. Автомобилисты советуют по возможности объезжать это место.