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Происшествия

В центре Ярославля троллейбус с пассажирами угодил в ДТП: перекрыта улица

Активист сообщества «Дороги Ярославля» рассказал подробности с места происшествия

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ДТП произошло в районе бывшего завода «Красный Маяк»

Фото: Темур Абдуллаев

Несколько минут назад в Ярославле на улице Республиканской троллейбус с пассажирами угодил в аварию. ДТП произошло в районе бывшего завода «Красный маяк».

— Троллейбус слегка стукнул легковушку, — передаёт с места ДТП активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Удар был не сильным, можно сказать, что бамперами притёрлись.

Из-за ДТП на Республиканской улице скапливается пробка. Дополнительной помехой для движения транспорта ещё служат дорожные работы. Автомобилисты советуют по возможности объезжать это место.

Более серьёзное ДТП произошло накануне на Тутаевском шоссе. Там столкнулись «Лада» и «Нива».

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