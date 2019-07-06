Легковушку выбросило на тротуар: в Дзержинском районе Ярославля столкнулись две машины

Машину выбросило с дороги
Фото: Анна Ёлкина
На Тутаевском шоссе возле торгового центра РИО произошло ДТП.
— По направлению движения в сторону Брагино столкнулись «Нива» и легковой автомобиль, — рассказала очевидец аварии Анна Ёлкина.
От удара «Ниву» развернула поперёк дороги. Из-за этого движение транспорта сейчас затруднено. Легковой автомобиль выбросило на тротуар, к счастью, в момент аварии прохожих там не было.
Ещё одно происшествие с авто случилось сегодня на трассе. На дороге возле Ярославля загорелась машина.