Легковушку выбросило на тротуар: в Дзержинском районе Ярославля столкнулись две машины

На Тутаевском шоссе возле торгового центра РИО произошло ДТП.



— По направлению движения в сторону Брагино столкнулись «Нива» и легковой автомобиль, — рассказала очевидец аварии Анна Ёлкина.



От удара «Ниву» развернула поперёк дороги. Из-за этого движение транспорта сейчас затруднено. Легковой автомобиль выбросило на тротуар, к счастью, в момент аварии прохожих там не было.



Ещё одно происшествие с авто случилось сегодня на трассе. На дороге возле Ярославля загорелась машина.