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Происшествия

Легковушку выбросило на тротуар: в Дзержинском районе Ярославля столкнулись две машины

Из-за аварии затруднено движение

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Машину выбросило с дороги

Фото: Анна Ёлкина

На Тутаевском шоссе возле торгового центра РИО произошло ДТП.

— По направлению движения в сторону Брагино столкнулись «Нива» и легковой автомобиль, — рассказала очевидец аварии Анна Ёлкина.

От удара «Ниву» развернула поперёк дороги. Из-за этого движение транспорта сейчас затруднено. Легковой автомобиль выбросило на тротуар, к счастью, в момент аварии прохожих там не было.

Ещё одно происшествие с авто случилось сегодня на трассе. На дороге возле Ярославля загорелась машина.

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