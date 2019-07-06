«И никто не остановился»: на трассе возле Ярославля загорелась машина

Сегодня на трассе М-8 возле Ярославля загорелся легковой автомобиль. Сильное пламя охватило заднюю часть машины, а над дорогой поднялся огромный столб чёрного дыма. Проезжающие мимо автомобилисты сняли это на видео.



— И никто не остановился, — написала Маришка Смирнова в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Тут потушить не поможешь, но вдруг водителю помощь нужна.



— Люди стояли в стороне, смотрели, как горит, видимо, поняли, что сделать уже ничего не могут, — ответил ей снявший происшествие Максим Тихонов.

