«И никто не остановился»: на трассе возле Ярославля загорелась машина

Пламя охватило машину
Фото: Максим Тихонов «Первый ярославский автопортал» / Vk.com
Сегодня на трассе М-8 возле Ярославля загорелся легковой автомобиль. Сильное пламя охватило заднюю часть машины, а над дорогой поднялся огромный столб чёрного дыма. Проезжающие мимо автомобилисты сняли это на видео.
— И никто не остановился, — написала Маришка Смирнова в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Тут потушить не поможешь, но вдруг водителю помощь нужна.
— Люди стояли в стороне, смотрели, как горит, видимо, поняли, что сделать уже ничего не могут, — ответил ей снявший происшествие Максим Тихонов.
На месте работали спасатели. Авто потушили, но пока неясно, какие повреждения получила машина.
— Люди от огня не пострадали, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.