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Происшествия

«И никто не остановился»: на трассе возле Ярославля загорелась машина

Происшествие сняли на видео

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Пламя охватило машину

Фото: Максим Тихонов «Первый ярославский автопортал» / Vk.com

Сегодня на трассе М-8 возле Ярославля загорелся легковой автомобиль. Сильное пламя охватило заднюю часть машины, а над дорогой поднялся огромный столб чёрного дыма. Проезжающие мимо автомобилисты сняли это на видео.

— И никто не остановился, — написала Маришка Смирнова в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Тут потушить не поможешь, но вдруг водителю помощь нужна.

— Люди стояли в стороне, смотрели, как горит, видимо, поняли, что сделать уже ничего не могут, — ответил ей снявший происшествие Максим Тихонов.

На месте работали спасатели. Авто потушили, но пока неясно, какие повреждения получила машина.

— Люди от огня не пострадали, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
6 июл 2019 в 12:19

Водила что б тебе так же в жизни помогали , еще наглости хватило развернуться для того что снять лучше .