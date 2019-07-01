В Ярославской области «Мерседес» вылетел с дороги: в ДТП пострадала женщина

В половине девятого утра в Большесельском районе произошло ДТП. На дороге Ярославль — Углич 45-летняя женщина не справилась с управлением «Мерседесом» — машина слетела с проезжей части в кювет и перевернулась.



На месте аварии работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.



— В ДТП женщина получила травмы, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. — Её госпитализировали.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.



Ещё один автомобиль вылетел с дороги в Ярославской области 30 июня. Там всё закончилось плачевно — погиб пассажир.

