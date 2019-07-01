В Ярославской области «Мерседес» вылетел с дороги: в ДТП пострадала женщина

На месте работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД
Фото: ГИБДД
В половине девятого утра в Большесельском районе произошло ДТП. На дороге Ярославль — Углич 45-летняя женщина не справилась с управлением «Мерседесом» — машина слетела с проезжей части в кювет и перевернулась.
На месте аварии работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.
— В ДТП женщина получила травмы, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. — Её госпитализировали.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ещё один автомобиль вылетел с дороги в Ярославской области 30 июня. Там всё закончилось плачевно — погиб пассажир.