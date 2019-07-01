1 июля понедельник
СЕЙЧАС +17°С
usd 63.05
eur 71.40
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
usd 63.05
eur 71.40

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославской области «Мерседес» вылетел с дороги: в ДТП пострадала женщина

Машина перевернулась и приземлилась на крышу

Поделиться

1 428
Обсудить

На месте работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД

Фото: ГИБДД

В половине девятого утра в Большесельском районе произошло ДТП. На дороге Ярославль — Углич 45-летняя женщина не справилась с управлением «Мерседесом» — машина слетела с проезжей части в кювет и перевернулась.

На месте аварии работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

— В ДТП женщина получила травмы, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. — Её госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ещё один автомобиль вылетел с дороги в Ярославской области 30 июня. Там всё закончилось плачевно — погиб пассажир.

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)