Уазик влетел в пень: подробности смертельного ДТП в Ярославской области

В воскресенье, 30 июня, в посёлке Поречье-Рыбное Ростовского района автомобиль УАЗ вылетел с дороги в кювет. Авария случилась около 17:30. За рулём отечественного внедорожника сидел 67-летний мужчина. С ним в салоне находился пассажир, тоже мужчина.



— В результате ДТП в больницу доставлены: водитель и пассажир мужчина. Впоследствии пассажир от полученных травм скончался, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Вполне возможно, что пассажир не был пристёгнут.

