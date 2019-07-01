Уазик влетел в пень: подробности смертельного ДТП в Ярославской области

У автомобиля выбило лобовое стекло
Фото: УМВД России по Ярославской области
В воскресенье, 30 июня, в посёлке Поречье-Рыбное Ростовского района автомобиль УАЗ вылетел с дороги в кювет. Авария случилась около 17:30. За рулём отечественного внедорожника сидел 67-летний мужчина. С ним в салоне находился пассажир, тоже мужчина.
— В результате ДТП в больницу доставлены: водитель и пассажир мужчина. Впоследствии пассажир от полученных травм скончался, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Вполне возможно, что пассажир не был пристёгнут.
В эти выходные в Ярославской области случилось сразу три ДТП. В одном из них ярославец протаранил забор и влетел в жилой дом. Ситуацию на дорогах усугубляла и плохая погода. Когда вернётся тепло — читайте прогноз погоды на июль.