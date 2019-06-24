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Происшествия

«Сказал, что ему плохо, и пакет прижимал»: водитель автобуса спасла 87-летнего дедушку-пассажира

Галина Евдокимова бросила рейс в Ярославле ради жизни человека

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Галина Евдокимова работает водителем автобуса 7,5 лет 

Фото: Галина Евдокимова / Ok.ru 

52-летняя Галина Евдокимова сегодня получила подарок от мэра Ярославля — телевизор. Так её наградили за то, что она спасла жизнь 87-летнему дедушке в автобусе. Сама Галина — водитель на городском предприятии ПАТП-1. 

В тот день она работала на маршруте № 33, ехала в сторону ПАТП по Московскому проспекту. На конечной в автобус зашёл дедушка, как оказалось, ему нужно было в областную больницу — это другая конечная остановка по маршруту.

— Дедушка сел у меня в Крестах. Я так поняла, что он сел не в ту сторону. Говорит, мне в областную больницу надо быстрее. Говорю ему, сидите, всё равно не уедете отсюда уже ни на чем, — вспоминает этот случай Галина. — Я смотрю, старый человек, не очень понимает, не совсем ориентируется в пространстве. Он к себе всё какой-то пакет прижимал. Я его посадила в автобус, там сели наши работники, кондукторы, попросила за ним последить.

Проехав несколько остановок, пенсионер вышел у автовокзала и неуверенно пошёл в обратную сторону. 

— Я за ним в зеркало следила. Я же знала, что ему в областную нужно. Вышла и побежала за ним. А он говорит: «Мне плохо, я не доеду», — продолжает Галина Евдокимова. — Я увидела, из него трубка в пакет ведёт, там контейнер, видимо. К нам люди уже стали подходить, отвели его на лавочку, вызвали скорую и сразу позвонили в областную больницу, сообщили о дедушке. Я вообще не понимаю, как человек в таком возрасте и состоянии один куда-то ехал. 

За те 10 минут, пока водитель выходила из автобуса, никто из пассажиров не возмущался простоем, все люди в салоне с пониманием отнеслись к ситуации. А сегодня Галину сняли с рейса и вызвали в мэрию, где ей вручили благодарность и телевизор. 

— Я чуть с ума не сошла, подарили телевизор! Позвонили, спросили, что нужно. Может, видеорегистратор. А я сама себе уже всё купила для вождения. Сказала, хочу телевизор в спальню. Взяли и подарили! — радуется Галина. — Вот только раздули вы, это не поступок. Понимаю, когда из пожара спасают, а тут... Почему-то в нашем обществе доброе дело — это уже поступок.

Галина Евдокимова работает на транспорте уже 7,5 лет. И уверена, что на её месте так поступил бы каждый. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
24 июн 2019 в 17:12

Браво!