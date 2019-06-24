«Сказал, что ему плохо, и пакет прижимал»: водитель автобуса спасла 87-летнего дедушку-пассажира

52-летняя Галина Евдокимова сегодня получила подарок от мэра Ярославля — телевизор. Так её наградили за то, что она спасла жизнь 87-летнему дедушке в автобусе. Сама Галина — водитель на городском предприятии ПАТП-1.

В тот день она работала на маршруте № 33, ехала в сторону ПАТП по Московскому проспекту. На конечной в автобус зашёл дедушка, как оказалось, ему нужно было в областную больницу — это другая конечная остановка по маршруту.

— Дедушка сел у меня в Крестах. Я так поняла, что он сел не в ту сторону. Говорит, мне в областную больницу надо быстрее. Говорю ему, сидите, всё равно не уедете отсюда уже ни на чем, — вспоминает этот случай Галина. — Я смотрю, старый человек, не очень понимает, не совсем ориентируется в пространстве. Он к себе всё какой-то пакет прижимал. Я его посадила в автобус, там сели наши работники, кондукторы, попросила за ним последить.



Проехав несколько остановок, пенсионер вышел у автовокзала и неуверенно пошёл в обратную сторону.