В Ярославле от тяжелейшего заболевания умер пятилетний малыш

В Ярославле произошла трагедия — умер пятилетний мальчик. Ребёнок из Ярославской области страдал от тяжелейшего заболевания. В департаменте здравоохранения рассказали, что с ним произошло.



— Ребёнок с тяжелейшим онкогематологическим заболеванием наблюдался и проходил основное лечение в центре имени Димы Рогачева, все предписания специалистов строго исполнялись, — сообщила официальный представитель Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ольга Силина. — Врачи сделали всё возможное.

