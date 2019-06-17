17 июня понедельник
СЕЙЧАС +20°С
usd 64.32
eur 72.11
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 64.32
eur 72.11
Происшествия

В Ярославле от тяжелейшего заболевания умер пятилетний малыш

О причинах рассказали в департаменте здравоохранения

Поделиться

2 939
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Врачам не удалось спасти жизнь ребёнка

Фото: Александра Савельева

В Ярославле произошла трагедия — умер пятилетний мальчик. Ребёнок из Ярославской области страдал от тяжелейшего заболевания. В департаменте здравоохранения рассказали, что с ним произошло.

— Ребёнок с тяжелейшим онкогематологическим заболеванием наблюдался и проходил основное лечение в центре имени Димы Рогачева, все предписания специалистов строго исполнялись, — сообщила официальный представитель Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ольга Силина. — Врачи сделали всё возможное.

Редакция 76.ru приносит соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

В начале лета в Ярославской области в реанимацию попала девочка. Ребёнка укусила гадюка. Врачам удалось её спасти.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева
Михаил Контуев

ТЕГИ

ребёнок

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
17 июн 2019 в 19:33

Видать не смогли собрать деньги по смс на лечение. Соболезнования родным.