В Ярославле от тяжелейшего заболевания умер пятилетний малыш

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О причинах рассказали в департаменте здравоохранения
Врачам не удалось спасти жизнь ребёнка
Фото: Александра Савельева
В Ярославле произошла трагедия — умер пятилетний мальчик. Ребёнок из Ярославской области страдал от тяжелейшего заболевания. В департаменте здравоохранения рассказали, что с ним произошло.
— Ребёнок с тяжелейшим онкогематологическим заболеванием наблюдался и проходил основное лечение в центре имени Димы Рогачева, все предписания специалистов строго исполнялись, — сообщила официальный представитель Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ольга Силина. — Врачи сделали всё возможное.
Редакция 76.ru приносит соболезнования родным и близким погибшего мальчика.
В начале лета в Ярославской области в реанимацию попала девочка. Ребёнка укусила гадюка. Врачам удалось её спасти.
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Видать не смогли собрать деньги по смс на лечение. Соболезнования родным.