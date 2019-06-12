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Происшествия

«И машина, и велик в мясо»: Ярославле насмерть сбили велосипедиста

Первые подробности аварии

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У «Лады» разбито лобовое стекло

Фото: читатель 76.RU

Сегодня днём около полудня на выезде из Ярославля насмерть сбили велосипедиста. Авария произошла у посёлка Прибрежный на пересечении проспекта Фрунзе с Костромским шоссе. Велосипедиста сбила серая «Лада». 

— Около 11:40 в районе Фрунзе, 95 был сбит велосипедист. На месте работают сотрудники ГИББД, — рассказали в областном УМВД.

Как уточняют свидетели случившегося, в аварии погиб мужчина. Его тело лежало на дороге, прикрытое белой простынёй.

— И машина, и велик в мясо, — рассказала 76.RU Александра Каримова. 

Подробности аварии ещё выясняют 

Фото: читатель 76.RU 

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12 июн 2019 в 16:20

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