«И машина, и велик в мясо»: Ярославле насмерть сбили велосипедиста

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Первые подробности аварии
У «Лады» разбито лобовое стекло
Фото: читатель 76.RU
Сегодня днём около полудня на выезде из Ярославля насмерть сбили велосипедиста. Авария произошла у посёлка Прибрежный на пересечении проспекта Фрунзе с Костромским шоссе. Велосипедиста сбила серая «Лада».
— Около 11:40 в районе Фрунзе, 95 был сбит велосипедист. На месте работают сотрудники ГИББД, — рассказали в областном УМВД.
Как уточняют свидетели случившегося, в аварии погиб мужчина. Его тело лежало на дороге, прикрытое белой простынёй.
— И машина, и велик в мясо, — рассказала 76.RU Александра Каримова.
Поделиться