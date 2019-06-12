«И машина, и велик в мясо»: Ярославле насмерть сбили велосипедиста

Сегодня днём около полудня на выезде из Ярославля насмерть сбили велосипедиста. Авария произошла у посёлка Прибрежный на пересечении проспекта Фрунзе с Костромским шоссе. Велосипедиста сбила серая «Лада».

— Около 11:40 в районе Фрунзе, 95 был сбит велосипедист. На месте работают сотрудники ГИББД, — рассказали в областном УМВД.

Как уточняют свидетели случившегося, в аварии погиб мужчина. Его тело лежало на дороге, прикрытое белой простынёй.

— И машина, и велик в мясо, — рассказала 76.RU Александра Каримова.