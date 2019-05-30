Искали неделю: волонтёры рассказали историю спасения потерявшейся бабушки

— Начали прозвон больниц и моргов и подготовку к активному поиску на местности, — рассказали волонтёры. — О готовности к выезду откликнулись три человека. Понятно, что вечер первого рабочего дня, а завтра утром всем снова на работу. Для уверенности один из добровольцев заехал в больницу, морг и станцию скорой помощи, чтобы убедиться, что бабушка не попала туда.

Заявка на поиск 85-летней бабушки поступила волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт» вечером 20 мая. Последний раз пенсионерку видели за день до этого — утром она стояла на дороге в селе Елизарово.

Волонтёры осмотрели окрестности, но следов пропавшей пенсионерки не нашли.



— К сожалению, мы исчерпали свой ресурс к семи утра и вынуждены были прервать поиск, — говорят в «Лизе Алерт». — Надеялись, что после проведенного репоста в соцсетях и по расклеенным ориентировкам появятся новые свидетельства.



Но никакой информации о пропавшей бабушке не было. Не помогли и полицейские кинологи, казачья дружина, которые прочёсывали лесополосу и железнодорожные пути. Родные и односельчане не сдавались — не прекращали поиски ни на один день. И только спустя неделю пропавшую бабушку нашли в двух километрах от дома на берегу реки Рокши. Сильно ослабленную, с обезвоживанием, но, главное, живую.



— К сожалению, неделя пребывания в природной среде не прошла даром для бабушки, она до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии, — рассказали волонтёры.



— Не могу не задать себе вопрос — могли ли мы найти её в первую ночь и вернуть ее домой, не подвергая столь тяжёлым для пожилого человека испытаниям? — говорит волонтёр Антон Ракутин. — Безусловно, могли, если бы нас было больше. Самое большое наше богатство и самый большой дефицит — это неравнодушные люди, готовые помогать нам в поисках людей. Сезон только начинается, а мы уже испытываем острую нехватку добровольцев.

