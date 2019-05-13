Бил ножом, пока она не затихла: в Ярославской области мужчина жестоко расправился со своей женой

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Трагедия произошла вчера
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
В Гаврилов-Ямском районе произошло страшное убийство: муж зарезал свою жену.
Трагедия произошла вчера в одном из частных домов села Пружинино. Муж и жена поругались. 63-летний мужчина схватил нож и 20 раз воткнул его в грудь и живот своей 60-летней жены, пока она не затихла. Несчастная скончалась на месте происшествия.
— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он задержан, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Также стало известно, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.
Не менее жестокое убийство произошло в Ярославской области из-за ревности. Мужчина убил друга из-за жены.