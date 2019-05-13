Бил ножом, пока она не затихла: в Ярославской области мужчина жестоко расправился со своей женой

В Гаврилов-Ямском районе произошло страшное убийство: муж зарезал свою жену.

Трагедия произошла вчера в одном из частных домов села Пружинино. Муж и жена поругались. 63-летний мужчина схватил нож и 20 раз воткнул его в грудь и живот своей 60-летней жены, пока она не затихла. Несчастная скончалась на месте происшествия.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он задержан, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Также стало известно, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.