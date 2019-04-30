Стреляли с балкона: стали известны подробности атаки на два автобуса с пассажирами в Ярославле

— Мы быстро выяснили, с балкона какой из квартир стреляли, — рассказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. — Молодые люди отпираться не стали и во всём признались. Сказали, что просто хотели попробовать пострелять, но в автобусы специально не целились. Версия стрелков вызывает некоторые сомнения. Автобусы 33 маршрута, на которых по домам разъезжались сотрудники ПАТП-1, ехали с интервалом в восемь минут. Так что случайные выстрелы как-то странно совпали с графиком движения.

Стали известны новые подробности обстрела двух пассажирских автобусов в Ярославле. Стрельбу открыли с балкона одного из домов.

Как сообщили изданию 76.RU в транспортном предприятии, это произошло вчера, когда автобусы заканчивали рейсы, в салоне каждого было по 15–20 человек — пассажиры и сотрудники ПАТП, заканчивающие смену. Но в правоохранительных органах официально заявляют, что кроме водителей там уже никого не было.

Инцидент произошёл вчера на Московском проспекте, в районе Крестов. Стреляли из пневматического пистолета два молодых человека — 18 и 19 лет. Мы уже писали, какое им теперь грозит наказание.

Обстреливают автобусы в Ярославле не в первый раз. В 2017 году стреляли в студенческий автобус с людьми из травматического пистолета.

