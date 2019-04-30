«Стекло разлетелось вдребезги»: в Ярославле обстреляли из пистолета пассажирские автобусы

Как стало известно изданию 76.RU , это произошло вчера вечером. В сторону выезда из города ехали автобусы, развозившие сотрудников одного из предприятий. В момент обстрела из людей там были только водители — ехали в парк, чтобы поставить ЛиАЗы.

— Это было очень неожиданно, — рассказали очевидцы. — Ни с того ни с сего у одного из этих автобусов одно стекло разлетелось вдребезги, другое — покрылось сеточкой.

В Ярославле на Московском проспекте обстреляли два пассажирских ЛиАЗа, которые ехали друг за другом.

После случившегося на место сразу же выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Они быстро вычислили, что стреляли с балкона одного из домов со стороны Фрунзенского района. Стреляли из пневматического пистолета два молодых человека — 18 и 19 лет.

— В отношении молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Материалы направлены для рассмотрения в суд.

Теперь стрелкам грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей каждому, а также конфискация оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1,5 до 3 лет.

Обстреливают автобусы в Ярославле не первый раз. В 2017 году стреляли в студенческий автобус с людьми из травматического пистолета.