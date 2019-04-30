«Внутри были пассажиры и работники»: фото с места, где в Ярославле из пистолета обстреляли автобусы

Появились новые подробности происшествия, где в Ярославле на Московском проспекте обстреляли два пассажирских автобуса.
— Это были автобусы 33-го маршрута, которые заканчивали рейсы, — сообщил источник 76.RU в транспортном предприятии, которому принадлежат обстрелянные «ЛиАЗы». — Они ехали к конечной остановке, и там оставались пассажиры. Также в автобусах были сотрудники предприятия, которых должны были развести после работы. Всего было по 15–20 человек в каждом из них.
Тем временем, в правоохранительных органах говорят, что кроме водителей в автобусах никого не было.
Инцидент произошёл вчера. Выяснилось, что стреляли по автобусам два молодых человека. Мы уже сообщали, что о них известно и какое им теперь грозит наказание.
Обстреливают автобусы в Ярославле не в первый раз. В 2017 году стреляли в студенческий автобус с людьми из травматического пистолета.