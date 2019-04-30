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Происшествия
Обстреляли пассажирские автобусы
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«Внутри были пассажиры и работники»: фото с места, где в Ярославле из пистолета обстреляли автобусы

Что на данный момент известно о громком происшествии на Московском проспекте

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Автобусы в момент обстрела ещё были в рейсе

Фото: Росгвардия

Появились новые подробности происшествия, где в Ярославле на Московском проспекте обстреляли два пассажирских автобуса.

— Это были автобусы 33-го маршрута, которые заканчивали рейсы, — сообщил источник 76.RU в транспортном предприятии, которому принадлежат обстрелянные «ЛиАЗы». — Они ехали к конечной остановке, и там оставались пассажиры. Также в автобусах были сотрудники предприятия, которых должны были развести после работы. Всего было по 15–20 человек в каждом из них.

Тем временем, в правоохранительных органах говорят, что кроме водителей в автобусах никого не было.

По данным МВД, никто из людей, находившихся в салоне, не пострадал

Фото: Росгвардия

Инцидент произошёл вчера. Выяснилось, что стреляли по автобусам два молодых человека. Мы уже сообщали, что о них известно и какое им теперь грозит наказание.

Обстреливают автобусы в Ярославле не в первый раз. В 2017 году стреляли в студенческий автобус с людьми из травматического пистолета.

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ТЕГИ

происшествиястрельбатранспорт

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КОММЕНТАРИИ (1)

вотвамхуенот
30 апр 2019 в 18:08

что то какая то уж слишком мощная пневматика... из рогатки шариком от подшипника поверила бы. а пулькой... в упор то не разобьёт.