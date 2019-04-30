«Внутри были пассажиры и работники»: фото с места, где в Ярославле из пистолета обстреляли автобусы

Появились новые подробности происшествия, где в Ярославле на Московском проспекте обстреляли два пассажирских автобуса.



— Это были автобусы 33-го маршрута, которые заканчивали рейсы, — сообщил источник 76.RU в транспортном предприятии, которому принадлежат обстрелянные «ЛиАЗы». — Они ехали к конечной остановке, и там оставались пассажиры. Также в автобусах были сотрудники предприятия, которых должны были развести после работы. Всего было по 15–20 человек в каждом из них.



Тем временем, в правоохранительных органах говорят, что кроме водителей в автобусах никого не было.