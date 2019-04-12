12 апреля пятница
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.52
eur 72.84
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 64.52
eur 72.84
Происшествия

Подростка искали больше 300 человек: в Ярославле нашли пропавшего 12-летнего мальчика

С родителям бегуна проведут серьёзный разговор

Поделиться

948
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Мальчик жив и здоров

Фото: Liza Alert

В Ярославле отыскали 12-летнего мальчика, который считался пропавшим с 26 марта. О благополучном исходе поисков сообщил Следственный комитет — по факту пропажи даже возбуждали дело.

Следователи вместе с волонтерами, МЧС, полицией и Росгвардией искали подростка.

— В поисках были задействованы свыше 300 человек, — рассказали с СУ СКР по Ярославской области. — Мальчика обнаружили живым в одном из торговых центров города Ярославля. Ребенок осмотрен врачом. Установлено, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет передан своей семье.

А вот с семьёй будет серьезный разговор у отдела ПДН — маленький бродяжка сбегает уже не в первый раз.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

поиск людей

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)