Подростка искали больше 300 человек: в Ярославле нашли пропавшего 12-летнего мальчика

В Ярославле отыскали 12-летнего мальчика, который считался пропавшим с 26 марта. О благополучном исходе поисков сообщил Следственный комитет — по факту пропажи даже возбуждали дело.



Следователи вместе с волонтерами, МЧС, полицией и Росгвардией искали подростка.



— В поисках были задействованы свыше 300 человек, — рассказали с СУ СКР по Ярославской области. — Мальчика обнаружили живым в одном из торговых центров города Ярославля. Ребенок осмотрен врачом. Установлено, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет передан своей семье.

