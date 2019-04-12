Подростка искали больше 300 человек: в Ярославле нашли пропавшего 12-летнего мальчика

В Ярославле отыскали 12-летнего мальчика, который считался пропавшим с 26 марта. О благополучном исходе поисков сообщил Следственный комитет — по факту пропажи даже возбуждали дело.
Следователи вместе с волонтерами, МЧС, полицией и Росгвардией искали подростка.
— В поисках были задействованы свыше 300 человек, — рассказали с СУ СКР по Ярославской области. — Мальчика обнаружили живым в одном из торговых центров города Ярославля. Ребенок осмотрен врачом. Установлено, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет передан своей семье.
А вот с семьёй будет серьезный разговор у отдела ПДН — маленький бродяжка сбегает уже не в первый раз.