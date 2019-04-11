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Ищут больше двух недель: в Ярославле пропал 12-летний мальчик

Особые приметы Глеба Ермолина

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Мальчика ищут несколько поисковых отрядов

Фото: Lizaalert.org

В Ярославле волонтёры поисковых отрядов объявили в розыск 12-летнего мальчика. Глеб Ермолин пропал еще 26 марта, уйдя из дома в Красноперекопском районе, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Помощь в поисках очень нужна — ребенку может требоваться медицинская помощь.

Приметы Глеба: рост — 157 см, глаза серые, волосы тёмно-русые. Был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны Adidas с красными полосками, синие кеды с белыми полосками. С собой был сине-черный рюкзак.

— Он активно жестикулирует при разговоре, голос низкий, — рассказали особые приметы в поисковом отряде «ЯрСпас».

Ищут мальчика сразу два поисковых отряда. Если вы его видели, позвоните волонтерам: 8 910 964-08-38 («ЯрСпас»), 8 800 700-54-52 (Liza Alert).

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