«Осколки в лицо, оба пьяные»: в Ростове зачинщиков аварии поймали во время побега с места ДТП

Сегодня вечером в Ростове Великом случилась авария на трассе М-8. Красный Mitsubishi влетел в разделительное ограждение. Всё произошло около 18:20. Свидетели аварии рассказывают, что водитель седана вёл себя агрессивно на дороге, а когда он врезался, сотни осколков полетели в лобовые стёкла другим машинам, чуть не спровоцировав новые ДТП.

— Мы там тоже ехали, останавливались на KIA, предложили ем помощь, но поняли, что пьяные. Они ещё нас пытались уговорить отвезти их до города, — рассказал Даниил Захаров.

