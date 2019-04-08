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«Осколки в лицо, оба пьяные»: в Ростове зачинщиков аварии поймали во время побега с места ДТП

Но ярославец успел заснять на видео их лица и номера машины

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Осколки от удара летели в стёкла другим машинам на трассе

Фото: Андрей Чигин

Сегодня вечером в Ростове Великом случилась авария на трассе М-8. Красный Mitsubishi влетел в разделительное ограждение. Всё произошло около 18:20. Свидетели аварии рассказывают, что водитель седана вёл себя агрессивно на дороге, а когда он врезался, сотни осколков полетели в лобовые стёкла другим машинам, чуть не спровоцировав новые ДТП.

— Мы там тоже ехали, останавливались на KIA, предложили ем помощь, но поняли, что пьяные. Они ещё нас пытались уговорить отвезти их до города, — рассказал Даниил Захаров. 

В красном седане, врезавшемся в ограждение, ехали водитель и пассажир. Оба пытались скрыться с места аварии, по словам очевидцев.

— У них не получилось уйти, сразу ГИБДД приехала, — рассказал Андрей Чигин, заснявший на камеру машину с ярославскими номерами, попавшую в ДТП. — Скорость не видел, но хорошо, что прутья стальные не дали мне в лоб им прилететь. 

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