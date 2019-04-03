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Происшествия
Пытки в колонии

Ещё трое: стало известно о новых жертвах пыток в ярославской колонии

Об издевательствах над заключёнными рассказали в фонде «Общественный вердикт»

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В фонде рассказали, что Хасима Муртазалиева избили в ИК-1

Фото: Общественный вердикт/Facebook.com

Фонд «Общественный вердикт» рассказал о новых потерпевших в ярославской ИК-1. Это Хасим Муртазалиев и ещё двое заключённых, имена которых пока не разглашаются.

— 27 декабря 2016 года Хасима привезли вместе с этапом осужденных в колонию № 1 Ярославля, — рассказали в «Общественном вердикте». — Муртазалиева и еще двоих вновь прибывших сразу же избили сотрудники колонии.

По факту избиения заключённых на трёх сотрудников колонии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

— Это уже нам знакомый Максим Яблоков, обвиняемый по делу о пытках Евгения Макарова, а также фсиновцы Владислав Писаревский и Роман Оныпа, — сказали в «Общественном вердикте».

По данным фонда, сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия и объединении этого дела с основным делом о пытках в ярославской колонии.

— Все сотрудники полностью признают свою вину по всем трём потерпевшим, — рассказала адвокат Ирина Бирюкова.

Скандал в Ярославле разгорелся, когда появилось видео с жестокими издевательствами над заключённым Евгением Макаровым в ИК-1. В запись попали кадры, как молодого человека распяли, раздели и били палками по пяткам. В отношении сотрудников колонии возбудили 22 уголовных дела. После этого начали всплывать всё новые сведения о пытках в колонии.

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Елена Вахрушева

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КОММЕНТАРИИ (1)

Инженер1
3 апр 2019 в 20:44

Почем чалились?

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