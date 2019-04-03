Ещё трое: стало известно о новых жертвах пыток в ярославской колонии

Фонд «Общественный вердикт» рассказал о новых потерпевших в ярославской ИК-1. Это Хасим Муртазалиев и ещё двое заключённых, имена которых пока не разглашаются.
— 27 декабря 2016 года Хасима привезли вместе с этапом осужденных в колонию № 1 Ярославля, — рассказали в «Общественном вердикте». — Муртазалиева и еще двоих вновь прибывших сразу же избили сотрудники колонии.
По факту избиения заключённых на трёх сотрудников колонии Следственный комитет возбудил уголовное дело.
— Это уже нам знакомый Максим Яблоков, обвиняемый по делу о пытках Евгения Макарова, а также фсиновцы Владислав Писаревский и Роман Оныпа, — сказали в «Общественном вердикте».
По данным фонда, сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия и объединении этого дела с основным делом о пытках в ярославской колонии.
— Все сотрудники полностью признают свою вину по всем трём потерпевшим, — рассказала адвокат Ирина Бирюкова.
Скандал в Ярославле разгорелся, когда появилось видео с жестокими издевательствами над заключённым Евгением Макаровым в ИК-1. В запись попали кадры, как молодого человека распяли, раздели и били палками по пяткам. В отношении сотрудников колонии возбудили 22 уголовных дела. После этого начали всплывать всё новые сведения о пытках в колонии.