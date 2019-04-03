Ещё трое: стало известно о новых жертвах пыток в ярославской колонии

Фонд «Общественный вердикт» рассказал о новых потерпевших в ярославской ИК-1. Это Хасим Муртазалиев и ещё двое заключённых, имена которых пока не разглашаются.



— 27 декабря 2016 года Хасима привезли вместе с этапом осужденных в колонию № 1 Ярославля, — рассказали в «Общественном вердикте». — Муртазалиева и еще двоих вновь прибывших сразу же избили сотрудники колонии.



По факту избиения заключённых на трёх сотрудников колонии Следственный комитет возбудил уголовное дело.



— Это уже нам знакомый Максим Яблоков, обвиняемый по делу о пытках Евгения Макарова, а также фсиновцы Владислав Писаревский и Роман Оныпа, — сказали в «Общественном вердикте».

