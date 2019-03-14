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«Он обожал хоккей»: в страшном ДТП в Ярославском районе разбился военный лётчик первого класса

Геннадий был заядлым болельщиком

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Геннадий обожал хоккей

Фото: Ok.ru

В страшном ДТП в Ярославском районе погиб 60-летний мужчина. Авария произошла накануне вечером в 19:20. В автомобиль 60-летнего Геннадия Живаго врезалась машина такси. Мужчину увезли на скорой, но врачи не смогли ему помочь. Оказалось, что Геннадий был заядлым хоккейным болельщиком. Он обожал «Локомотив» и не пропускал почти ни одного матча. 

— Геннадий — военный лётчик первого класса. Был заядлым болельщиком «Локо», всегда носил бейсболку «Локо», в любую погоду... Я даже ненароком как-то сопоставил вчерашнее поражение с этой нелепой его смертью... — говорит товарищ Геннадия Андрей. — И разбился он в Туношне... Рядом с нашей командой...

Машина Геннадия превратилась в груду металла

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сейчас сослуживцы всем лётным составом думают о том, как помочь семье Геннадия. У мужчины осталась большая дружная семья: жена, сын, две внучки.

По факту ДТП полиция проводит проверку. 

Редакция 76.RU приносит соболезнования родным и близким Геннадия.

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КОММЕНТАРИИ (9)

гость
14 март 2019 в 14:41

Летчик первого класса ехал пьяный с Туношны, то есть он действующий летчик, который перевозит людей, ужас!!! Ну и работники на авиапредприятии! Почему он пьяный с работы ехал??? На работе что никто не видел что он в таком состоянии сел за руль? И локомотив еще приплели зачем то...

Гость
14 март 2019 в 14:23

Так как все было? Кто был пьяный и в кого владел? Редакция 76, пишите новости правильно, а не знаете - не вводите в заблуждение!

Гость
14 март 2019 в 14:12

а зачем писать жизненную статью,про алкаша,который чуть не угробил другого человека?выпил за руль не садись,пьяный за рулём преступник

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