«Он обожал хоккей»: в страшном ДТП в Ярославском районе разбился военный лётчик первого класса

В страшном ДТП в Ярославском районе погиб 60-летний мужчина. Авария произошла накануне вечером в 19:20. В автомобиль 60-летнего Геннадия Живаго врезалась машина такси. Мужчину увезли на скорой, но врачи не смогли ему помочь. Оказалось, что Геннадий был заядлым хоккейным болельщиком. Он обожал «Локомотив» и не пропускал почти ни одного матча.

— Геннадий — военный лётчик первого класса. Был заядлым болельщиком «Локо», всегда носил бейсболку «Локо», в любую погоду... Я даже ненароком как-то сопоставил вчерашнее поражение с этой нелепой его смертью... — говорит товарищ Геннадия Андрей. — И разбился он в Туношне... Рядом с нашей командой...