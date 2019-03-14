«Он обожал хоккей»: в страшном ДТП в Ярославском районе разбился военный лётчик первого класса

Геннадий обожал хоккей
В страшном ДТП в Ярославском районе погиб 60-летний мужчина. Авария произошла накануне вечером в 19:20. В автомобиль 60-летнего Геннадия Живаго врезалась машина такси. Мужчину увезли на скорой, но врачи не смогли ему помочь. Оказалось, что Геннадий был заядлым хоккейным болельщиком. Он обожал «Локомотив» и не пропускал почти ни одного матча.
— Геннадий — военный лётчик первого класса. Был заядлым болельщиком «Локо», всегда носил бейсболку «Локо», в любую погоду... Я даже ненароком как-то сопоставил вчерашнее поражение с этой нелепой его смертью... — говорит товарищ Геннадия Андрей. — И разбился он в Туношне... Рядом с нашей командой...
Сейчас сослуживцы всем лётным составом думают о том, как помочь семье Геннадия. У мужчины осталась большая дружная семья: жена, сын, две внучки.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
Редакция 76.RU приносит соболезнования родным и близким Геннадия.
Летчик первого класса ехал пьяный с Туношны, то есть он действующий летчик, который перевозит людей, ужас!!! Ну и работники на авиапредприятии! Почему он пьяный с работы ехал??? На работе что никто не видел что он в таком состоянии сел за руль? И локомотив еще приплели зачем то...
Так как все было? Кто был пьяный и в кого владел? Редакция 76, пишите новости правильно, а не знаете - не вводите в заблуждение!