Две смерти в один миг: в Ярославле прабабушка упала и раздавила грудного ребёнка

Двое молодых родителей потеряли сына после того, как оставили его на прабабушку.

Семья образовалась совсем недавно. Ребёнок родился в ноябре. Обоим родителям по 18 лет. Сидеть дома они не любили.

19 декабря они решили приятно провести время вне дома. Посидеть с сыном попросили бабушку молодой мамы.

Во время веселья родители решили узнать, всё ли хорошо дома, стали звонить, но бабушка не брала трубку. Они прибежали домой и увидели жуткую картину: пожилая женщина лежала на полу, а под ней лежал малыш. Оказалось, что ей стало плохо, ребёнок, по всей видимости, был на руках. Она упала и придавила его своим весом. Малыш умер от удушья. А вот причина смерти бабушки — алкогольная кардиомиопатия. Выяснилось, что пенсионерка на протяжении долгих лет злоупотребляла алкоголем.