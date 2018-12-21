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Происшествия

Две смерти в один миг: в Ярославле прабабушка упала и раздавила грудного ребёнка

Когда родители малыша пришли домой, они увидели страшную картину

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И бабушка, и младенец умерли

Фото: Александра Савельева

Двое молодых родителей потеряли сына после того, как оставили его на прабабушку.

Семья образовалась совсем недавно. Ребёнок родился в ноябре. Обоим родителям по 18 лет. Сидеть дома они не любили.

19 декабря они решили приятно провести время вне дома. Посидеть с сыном попросили бабушку молодой мамы.

Во время веселья родители решили узнать, всё ли хорошо дома, стали звонить, но бабушка не брала трубку. Они прибежали домой и увидели жуткую картину: пожилая женщина лежала на полу, а под ней лежал малыш. Оказалось, что ей стало плохо, ребёнок, по всей видимости, был на руках. Она упала и придавила его своим весом. Малыш умер от удушья. А вот причина смерти бабушки — алкогольная кардиомиопатия. Выяснилось, что пенсионерка на протяжении долгих лет злоупотребляла алкоголем.

— По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

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младенецродители

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КОММЕНТАРИИ (4) Обсудить
Гость
21 дек 2018 в 18:24
+0 −0
Маленький ангелочек полетел на небеса. Аж слезы наворачиваются...
Гость
21 дек 2018 в 17:31
+0 −0
хороша семейка...
Наталья
21 дек 2018 в 17:29
+0 −0
Жуть. Страшная смерть, почему то малыша жалко больше.
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