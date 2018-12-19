30 ударов ножом: подросток рассказал, за что зарезал 15-летнего брата

Убийство произошло на даче
30 ножевых ранений насчитали криминалисты на теле 15-летнего подростка. Тело мальчика нашли в заброшенном доме в селе Сарафоново Ярославской области в декабре прошло года. Оказалось, что убийца — родной брат. Его задержали. Он сразу во всём признался. В отношении 17-летнего парня возбудили уголовное дело.
И вот оно, похоже, близится к концу. Накануне подростка допросили. Главный вопрос: почему он это сделал? Почему с такой жестокостью расправился с собственным братом.
Оказалось, что 15-летний мальчик был не такой, как все. Он увлёкся странными учениями и, по словам подозреваемого, возомнил себя Господом Богом. Кроме того, он запрещал всем домашним смотреть телевизор и пользоваться гаджетами. Если парень заставал кого-то за просмотром передач или с включенным телефоном, он приходил в ярость. Особенно доставалось как раз старшему брату. Стычки и ругань происходили постоянно.
— Подозреваемый пояснил, что неоднократно в течение долгого времени пытался уйти от конфликта. В тот вечер младший брат увидел, что мать смотрит телевизор. Он выключил его. Между братьями вновь произошёл конфликт. По словам подозреваемого, младший брат пригласил его выйти на улицу для разговора, повёл в заброшенный дом. А потом в руке у него оказался нож. Это всё, что помнит подозреваемый. Как убивал брата, как именно всё происходило, он, по его словам, не помнит, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова.
Юноша (которому уже исполнилось 18 лет. — Прим. ред.) свою вину признал полностью. На допросе держался спокойно, даже с достоинством. Он осознал, что натворил. На все заседания, к слову, ходят мать и бабушка обоих братьев. На этом заседании они не проронили ни слова.
Скоро юноша, убивший брата, услышит приговор.
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