30 ударов ножом: подросток рассказал, за что зарезал 15-летнего брата

30 ножевых ранений насчитали криминалисты на теле 15-летнего подростка. Тело мальчика нашли в заброшенном доме в селе Сарафоново Ярославской области в декабре прошло года. Оказалось, что убийца — родной брат. Его задержали. Он сразу во всём признался. В отношении 17-летнего парня возбудили уголовное дело.



И вот оно, похоже, близится к концу. Накануне подростка допросили. Главный вопрос: почему он это сделал? Почему с такой жестокостью расправился с собственным братом.



Оказалось, что 15-летний мальчик был не такой, как все. Он увлёкся странными учениями и, по словам подозреваемого, возомнил себя Господом Богом. Кроме того, он запрещал всем домашним смотреть телевизор и пользоваться гаджетами. Если парень заставал кого-то за просмотром передач или с включенным телефоном, он приходил в ярость. Особенно доставалось как раз старшему брату. Стычки и ругань происходили постоянно.

