«В зоне его видимости»: молодой водитель на «Ауди» насмерть сбил пешехода в Ярославле

Удар был такой силы, что капот машины смяло Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Поздним вечером 16 июня в Заволжском районе Ярославля молодой водитель на «Ауди» сбил пешехода. Авария случилась около дома № 83Н на проспекте Машиностроителей в 22:30.

Как позже рассказали в областной Госавтоинспекции, 47-летняя женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу, но «в зоне его видимости». На улице лил дождь.

В этот момент по проспекту ехала «Ауди», за рулем которой сидел 23-летний водитель. Удар был такой силы, что на капоте машины осталась глубокая вмятина, а с пешехода слетела обувь.

Такие кадры показали в ГИБДД с места аварии Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

«В результате ДТП 47-летняя пешеход-женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Бампер машины прогнуло от удара Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max В нескольких метрах от ДТП — пешеходный переход со светофором Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Ночью на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Уважаемые пешеходы! В целях личной безопасности важно быть дисциплинированным и внимательным на дороге, особенно при неблагоприятных погодных и дорожных условиях, когда видимость ухудшается, а тормозной путь может увеличиваться. Переходить дорогу следует по пешеходным переходам, только на разрешающий сигнал светофора, убедившись в своей безопасности. Во время перехода необходимо исключить все отвлекающие факторы. В темное время суток используйте световозвращающие элементы», — напомнили в ведомстве.