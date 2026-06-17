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Происшествия «В зоне его видимости»: молодой водитель на «Ауди» насмерть сбил пешехода в Ярославле

«В зоне его видимости»: молодой водитель на «Ауди» насмерть сбил пешехода в Ярославле

Что известно об аварии на данный момент

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Удар был такой силы, что капот машины смяло | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / MaxУдар был такой силы, что капот машины смяло | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Удар был такой силы, что капот машины смяло

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Поздним вечером 16 июня в Заволжском районе Ярославля молодой водитель на «Ауди» сбил пешехода. Авария случилась около дома № 83Н на проспекте Машиностроителей в 22:30.

Как позже рассказали в областной Госавтоинспекции, 47-летняя женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу, но «в зоне его видимости». На улице лил дождь.

В этот момент по проспекту ехала «Ауди», за рулем которой сидел 23-летний водитель. Удар был такой силы, что на капоте машины осталась глубокая вмятина, а с пешехода слетела обувь.

Такие кадры показали в ГИБДД с места аварии | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / MaxТакие кадры показали в ГИБДД с места аварии | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Такие кадры показали в ГИБДД с места аварии

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max

«В результате ДТП 47-летняя пешеход-женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Бампер машины прогнуло от удара | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / MaxБампер машины прогнуло от удара | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Бампер машины прогнуло от удара

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В нескольких метрах от ДТП&nbsp;— пешеходный переход со светофором | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / MaxВ нескольких метрах от ДТП&nbsp;— пешеходный переход со светофором | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В нескольких метрах от ДТП — пешеходный переход со светофором

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Ночью на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Уважаемые пешеходы! В целях личной безопасности важно быть дисциплинированным и внимательным на дороге, особенно при неблагоприятных погодных и дорожных условиях, когда видимость ухудшается, а тормозной путь может увеличиваться. Переходить дорогу следует по пешеходным переходам, только на разрешающий сигнал светофора, убедившись в своей безопасности. Во время перехода необходимо исключить все отвлекающие факторы. В темное время суток используйте световозвращающие элементы», — напомнили в ведомстве.

Напомним, 12 июня в Борисоглебском районе насмерть сбили 44-летнего пешехода.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Сбитый пешеход Госавтоинспекция
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Комментарии
7
Гость
1 час
Пешеход может появится в любом месте и в любое время, поэтому важно соблюдать скоростной режим, чтобы минимизировать последствия и свою вину.
Гость
11 минут
Здесь нарушения скоростного режима водителем стало причиной гибели человека
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