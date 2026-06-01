Происшествия На заводе по производству фейерверков прогремел мощный взрыв: видео

Местных жителей эвакуировали

342
Момент взрыва попал на видео | Источник: «Тассовка» / Telegram

На Мальте произошёл мощный взрыв на заводе по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory. По сообщениям местных СМИ, взрывная волна повредила жилые дома и машины. В некоторых зданиях выбило окна, повреждены фасады.

После первого взрыва последовала серия мелких детонаций, из‑за этого власти были вынуждены эвакуировать жителей соседних районов.

В момент происшествия на предприятии не было сотрудников, однако спасатели продолжают разбирать завалы: они ищут возможных пострадавших и погибших. На место прибыли бригады пожарных и медиков. На текущий момент есть информация об одном пострадавшем. Это курьер, который получил лёгкие травмы из‑за разлетевшихся обломков.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах отчётливо видны мощные взрывы и огромный столб дыма, поднимающийся над предприятием. Очевидцы сняли, как после первого мощного удара следуют несколько мелких.

Обстоятельства случившегося выясняются, компетентные органы приступили к расследованию причин взрыва.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Завод Фейерверк
Гость
1 час
ну чё, надо всем рассеянам скинуться на помощь мальтийцам. Им нужнее.
Гость
1 час
Нас этим не удивишь.
