Россиянка упала с десятого этажа, но выжила и пошла в салон красоты: новости 5 февраля

Падение смягчил сугроб у дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 февраля.

Минобрнауки сократило 47 тысяч платных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России сократило 47 тысяч платных мест в вузах, что составляет 13% от их общего числа. Об этом сообщил министр Валерий Фальков.

Сокращения затронули преимущественно негосударственный сектор и такие направления, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. В то же время Фальков отметил, что Минобрнауки работает над увеличением количества бюджетных мест на инженерные специальности.

МВД предупредило онлайн-репетиторов о новой схеме мошенников

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ предупредило о новой схеме мошенничества, направленной на онлайн-репетиторов. Злоумышленники выдают себя за потенциальных клиентов, договариваются о занятиях, а затем под предлогом оплаты урока или «возврата излишней суммы» запрашивают реквизиты банковской карты.

Для убедительности мошенники часто ссылаются на то, что находятся за границей и сталкиваются со сложностями при международных переводах. Единственная цель этой схемы — получение данных банковских карт для их последующего использования.

Почти 70 тысяч лифтов в России могут перестать работать к 2030 году

Почти 70 тысяч лифтов в России исчерпали свой срок службы и требуют срочной замены или модернизации. Если это не будет сделано до 2030 года, подъемные устройства перестанут работать, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью «России 24».

По словам министра, срок эксплуатации этих лифтов уже продлен до 2030 года, однако если капитальный ремонт не произойдет, они будут выведены из строя. Файзуллин отметил, что масштабная работа по замене ложится на регионы, муниципалитеты и лифтовые организации.

Особые сложности, как пояснил министр, возникают в домах с непосредственным управлением жильцами, где организация процесса требует дополнительных усилий.

Бесплатные «тревожные кнопки» для одиноких пенсионеров предложили в Госдуме

Одиноких россиян пенсионного возраста предложили обеспечить бесплатными устройствами экстренного вызова помощи — «тревожными кнопками» или SOS-брелоками. С такой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает ТАСС.

В письме парламентарий отмечает, что в России насчитывается 11,8 млн домохозяйств, где проживает один пенсионер. Из-за возраста и состояния здоровья они чаще нуждаются в экстренной помощи, а отсутствие рядом близких представляет угрозу. Чернышов предложил закрепить право на бесплатное устройство с прямой связью со службой 112 для всех одиноких граждан старше 65 лет.

В качестве положительного примера вице-спикер привел опыт Амурской области, где с октября 2025 года такие гаджеты выдают инвалидам по зрению и одиноким пенсионерам. По мнению Чернышова, реализация этой инициативы станет реальным шагом к повышению качества жизни и безопасности пожилых людей.

Ожидается снижение цен на жилье на 10–15% в 2026 году

Стоимость вторичного жилья в России может снизиться на 10–15% в 2026 году, в то время как цены на первичном рынке, вероятно, останутся на текущем уровне или вырастут в пределах инфляции. Такой прогноз содержится в докладе «Росконгресса» «Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости», с которым ознакомилось РИА Новости.

По мнению экспертов, восстановление рынка будет зависеть в первую очередь от макроэкономических факторов: динамики ключевой ставки и условий ипотечного кредитования. В докладе отмечается, что в 2025 году монетарная политика оказала большее влияние, чем судебная неопределенность, связанная с оспариванием сделок. Высокая ключевая ставка и жесткие условия ипотеки привели к росту доли сделок за «живые деньги»: без ипотеки сейчас совершается 55% сделок на вторичном рынке против 16% во второй половине 2023 года.

Рынок адаптировался за счет роста альтернативных сделок, когда продажа одной квартиры и покупка другой происходят одновременно. В Москве и области доля таких сделок достигла 70%, а по России в целом — 80–85%, что является максимумом за девять лет. Ожидается, что в 2026 году рынок продолжит работу в этом режиме, а сокращение спреда между первичным и вторичным рынком до 25–30% и возможное снижение ипотечных ставок до 15–17% могут частично вернуть ипотечный спрос.

Британская актриса Элизабет Келли умерла в 104 года

Британская актриса Элизабет Келли умерла в возрасте 104 лет. Как сообщило издание Би-би-си, она скончалась 25 декабря 2025 года в городе Скарборо.

Поклонники запомнят актрису по роли Нелли Эллис в телесериале «Жители Ист-Энда» (EastEnders). Ее агент отметил, что Келли «наслаждалась полной славы карьерой, охватывающей многие десятилетия». Коллектив сериала выразил соболезнования, заявив, что всегда будет помнить ее «теплоту и доброту». Помимо этой роли, Келли также играла в сериалах «Улица Коронации», «Чисто английское убийство» и «Там, где сердце».

Элизабет Келли родилась в Ньюкасл-апон-Тайне 29 мая 1921 года. Она начала актерскую карьеру в конце 1960-х годов.

В Эмиратах прошли переговоры по Украине

В Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по Украине. В них участвовали Россия, США и Украина.

По информации источников ТАСС, на трехсторонних встречах (РФ, Украина, США) обсуждаются несколько ключевых блоков. В их числе:

механизм прекращения огня;

экономические вопросы;

территориальные аспекты.

В частности, как сообщает источник, Россия настаивает на международном признании Донбасса частью РФ в рамках возможного большого договора.

Во время переговоров стало известно, что стороны согласовали обмен 314 военнопленными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, участвующий в переговорах. Он также отметил, что дискуссии были «подробными и продуктивными» и работа продолжится в ближайшие недели. Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен передала 157 пленных ВСУ, сообщили в Минобороны.

В России обновят образовательные стандарты для средней школы

Совет Министерства просвещения РФ одобрил новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 5–9-х классов. Обновленные нормы, направленные на практико-ориентированное обучение, начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

Ключевые изменения в учебном процессе:

Гибкий уровень обучения: ученики получат право изучать все предметы только на базовом уровне. Узкая специализация: сохранив шесть основных профилей (естественно-научный, технологический и др.), школы смогут создавать внутри них классы с конкретным уклоном (например, IT или педагогика). Практический уклон: программы по математике и естественным наукам станут ближе к реальным научным и технологическим задачам.

Впервые в стандарт включат обязательный минимальный перечень оборудования для кабинетов. Это призвано создать равные условия для обучения во всех школах страны.

Для кабинетов физики, химии, биологии: лабораторные столы, комплекты для практикумов, демонстрационные приборы. Для кабинета математики: стереометрические наборы, модели геометрических фигур. Для предмета ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины): учебные макеты автомата Калашникова, противогазы, комплекты материалов по БПЛА. Обязательный словарь: каждая школа должна будет обеспечить каждого ученика словарем по русскому языку.

Руководителям школ рекомендовано начать подготовку уже сейчас, пишет РИА Новости. План включает несколько этапов:

Анализ запросов учащихся и регионального рынка труда; Разработка сетевых моделей с вузами и предприятиями для новых курсов; Аудит и закупка необходимого оборудования; Корректировка учебных планов и подготовка педагогов.

Переход на новые стандарты будет плавным, сообщил руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко. Однако школам предстоит серьезная организационная работа.

Воспитатель в Оренбургской области остановила вооруженного ножом мужчину в детском саду

В детский сад города Бугуруслана Оренбургской области проник вооруженный ножом мужчина, сломав дверь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Трагедии удалось избежать благодаря воспитателю Лие Галеевой, которая встала на пути злоумышленника и удерживала его до приезда полиции. В детском саду была активирована тревожная кнопка. Ни дети, ни сотрудники учреждения не пострадали.

На месте работает полиция, проводится проверка. Ситуацию взял на контроль губернатор региона. Мотивы и личность нападавшего пока неизвестны. О том, что происходило в момент нападения, рассказали 56.RU.

Дуров рассказал, когда закроет Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скорее закроет мессенджер, чем станет передавать данные о переписках третьим лицам. Такое заявление он сделал в четверг, 5 февраля, в своем посте в социальной сети X.

Дуров подчеркнул, что за всю историю Telegram «не раскрыл третьим лицам ни одного байта» данных пользователей.

Москвичка выпала с 10-го этажа

В Москве 16-летняя школьница упала с 10-го этажа в сугроб и выжила. После случившегося она самостоятельно дошла до салона красоты и попросила сотрудников позвонить семье.

Инцидент произошел на улице Верхние Поля, пишет MK.RU. По словам очевидцев, школьница в одной кофте и лосинах упала в огромный сугроб возле многоэтажки. Снег смягчил удар, благодаря чему девочка выжила и смогла дойти до салона красоты на первом этаже дома. Сотрудники вызвали пострадавшей скорую и позвонили ее родителям.