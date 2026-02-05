Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области

В детском учреждении сработала тревожная кнопка (фото носит иллюстративный характер) Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Вооруженный ножом мужчина сломал дверь и проник в здание детского сада в городе Бугуруслане Оренбургской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом», — говорится в сообщении.

Трагедии удалось избежать благодаря воспитателю детского сада Лие Галеевой. Она встала на пути вооруженного мужчины и удерживала его до приезда наряда полиции.

Как пишет 56.RU, героине 41 год. Она работает в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 1» города Бугуруслана.

Также в связи с инцидентом оперативно активировали тревожную кнопку. Дети и сотрудники учреждения не пострадали.

«Благодарю всех за быструю реакцию и взаимопомощь. Ситуация на контроле. Все экстренные службы реагирования сработали слаженно», — написал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Дьяченко.