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Происшествия Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области

Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области

На его пути встала воспитатель

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В детском учреждении сработала тревожная кнопка (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ детском учреждении сработала тревожная кнопка (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В детском учреждении сработала тревожная кнопка (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Вооруженный ножом мужчина сломал дверь и проник в здание детского сада в городе Бугуруслане Оренбургской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом», — говорится в сообщении.

Трагедии удалось избежать благодаря воспитателю детского сада Лие Галеевой. Она встала на пути вооруженного мужчины и удерживала его до приезда наряда полиции.

Как пишет 56.RU, героине 41 год. Она работает в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 1» города Бугуруслана.

Также в связи с инцидентом оперативно активировали тревожную кнопку. Дети и сотрудники учреждения не пострадали.

«Благодарю всех за быструю реакцию и взаимопомощь. Ситуация на контроле. Все экстренные службы реагирования сработали слаженно», — написал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Дьяченко.

На месте работают правоохранительные органы, проводится проверка. Ситуацию взял на контроль губернатор региона Евгений Солнцев. О мотивах и личности нападавшего пока ничего не известно.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Детский сад Оренбургская область Нож Нападение
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Комментарии
15
Гость
5 февраля, 20:23
Места Емельяна Пугачева, однако. Природа конкретного места формирует вполне конкретный тип человека. Вы думаете случайно на территории Украины веками предатели и изменники рождались!
Гость
5 февраля, 15:30
Героиня!
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Гость
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