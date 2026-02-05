«Мама, чтобы я твоих слез не видел». Как живет школьник, лишившийся руки после сильнейшего удара током

Артем, несмотря на травму, продолжает помогать родителям по дому, будто ничего и не произошло Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Прошло почти пять месяцев с того дня, когда 14-летний Артем Чудинов из Арамиля Свердловской области потерял левую руку. Подросток заново научился одеваться, мыться и помогать маме по хозяйству — со всеми хлопотами парень ловко справляется одной правой.

Поблажек Артему никто не дает. Вместе с родителями он решил, что ему это не нужно: подросток против того, чтобы к нему относились как-то иначе. После сильнейшего удара током он остался жив, и это главное.

Как сложилась жизнь школьника и почему его самого выставили виноватым в произошедшем — читайте в репортаже Елены Аносовой из Е1.RU.

«Мам, давай заедем в церковь. Я крестик возьму»

«Представляете, насколько он сильный? Сильнее меня, это точно. Когда врач сказал, что руку придется ампутировать, ни одна мышца на его лице не дрогнула», — рассказывает Анастасия Чудинова, мама Артема.

Мы встретились с Анастасией и Артемом возле той самой трансформаторной будки, где 29 августа прошлого года подростка ударило током. Он гулял с друзьями. Начался ливень, и школьники побежали к ближайшему дому, чтобы укрыться от непогоды, но никто из соседей не пустил их в подъезд. Тогда кто-то в компании предложил залезть в эту будку.

Артем не отрицает своей вины, но его родителей беспокоит вопрос безопасности этого места Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Артем спокойно рассказывает о том, что произошло, и не отрицает, что сам виноват. Правда, есть одно но: попасть в будку оказалось слишком уж легко.

«Я уже бывал внутри этой будки год назад, позапрошлым летом. Зашел, посмотрел и вышел. Дверь была открыта нараспашку. И в этот раз мы решили зайти, — говорит Артем. — Я подумал, что, раз туда так легко попасть, эта будка обесточена или не работает. Мы поднялись по железной лестнице, дверь была закрыта. Я взялся за ручку, подергал чуть-чуть. Она с первого или со второго раза открылась, с одной стороны слетела с петель. И всё, мы туда зашли».

Подросток с любопытством стал разглядывать всё, внутри было очень мало места. Непроизвольно он поднял левую руку и случайно задел металлический уголок на трансформаторной будке. Артем попытался повернуться и почувствовал, что его бьет током.

Всё случилось буквально за 5–10 секунд. Провод заискрил, но не было никакого огня или хлопка. Одежда на левой руке сгорела, а кожа обуглилась. Напряжение в будке составляло 10 тысяч вольт.

Подросток пролез через окно на лестницу и вышел к друзьям. Всё это время он находился в сознании. Ребята позвали на помощь брата Артема и проводили их до дома, откуда и вызвали скорую помощь. Пострадавшего увезли в детскую больницу № 9 Екатеринбурга.

В это время Анастасия вместе с младшим сыном была в Каменске-Уральском на футбольном турнире. Всего у нее четверо детей. Узнав о произошедшем, она с ребенком села в машину и помчалась в больницу.

«Я даже не помню, как доехала. Честно, мы с папой переживали за Артема очень сильно, но он сам нас так поддерживал», — рассказывает Анастасия.

Артем тогда сказал: «Мама, чтобы я твоих слез не видел и не слышал». Анастасия Чудинова мама 14-летнего Артема

Мальчика положили в ожоговое отделение. МРТ показала, что в травмированной руке не циркулирует кровь, сохранить ее было невозможно.

В палату к Артему мать не пускали, но она приезжала и общалась с его лечащим врачом. Сына она видела только в окне, тогда он махал ей культей, совершенно не подавая виду, что его что-то беспокоит.

Родителей не пускали в ожоговое отделение. Мать и сын видели друг друга только через окно Источник: Анастасия Чудинова Первое время мальчик часто перебинтовывал руку Источник: Анастасия Чудинова

Тем же вечером, вернувшись из Екатеринбурга, Анастасия дошла до трансформаторной будки, чтобы сделать несколько снимков. У входа красовалась сорванная с петель дверь. Никаких табличек или наклеек на строении не было, но уже на следующий день там развесили предупреждения вроде «Не влезай! Убьет!»

Вскоре следователи возбудили уголовное дело по признакам статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как Артем пережил тяжелейший удар током, рассказываем в этом видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Через 17 дней Артема выписали из больницы, и он вернулся домой.

«Я бы хотела выразить отдельную благодарность ожоговому отделению девятой больницы, благодарность врачам за трепетное отношение, — искренне говорит Анастасия. — Знаете, когда мы уезжали из девятки, Артем сказал: „Мам, давай заедем в церковь. Я крестик возьму“. И он не снимает его с этих пор. Думаю, его спас ангел-хранитель».

Обвинили во всём самого подростка

Спустя два месяца, 30 октября, семья получила постановление о прекращении уголовного дела. Силовики остановили расследование, сославшись на то, что подросток сам виноват в полученной травме.

Выяснилось, что трансформаторную будку осматривали еще в начале августа и никаких замечаний к ее безопасности не было. К делу привлекли и специалиста Ростехнадзора, который отметил, что двери в таких помещениях должны запираться на замок и иметь степень защиты по огнестойкости, — и на этом всё, прочих требований просто не существует.

При осмотре трансформаторной подстанции были установлены незначительные нарушения. По правилам, компания, которой принадлежит объект, должна принимать меры, исключающие попадание посторонних людей в электроустановки, однако способы их реализации не конкретизированы , говорится в постановлении СК.

Также 5 сентября трансформаторную будку осмотрела комиссия, решив, что всё соответствует техническим требованиям (уже после того, как на месте появились предупреждающие таблички).

«Я не снимаю вины со своего ребенка, но объект повышенной опасности должен быть как-то защищен. Дверь висела на ржавых гвоздях, а внешнюю лестницу, ведущую на второй этаж, и вовсе должны были убрать несколько лет назад», — убеждена Анастасия.

Мне хотелось бы, чтобы это место обезопасили. Сын получил такую травму, остался инвалидом на всю жизнь, но всю вину спихнули на ребенка. Я с этим не согласна абсолютно. Анастасия Чудинова мама 14-летнего Артема

Трансформаторная будка принадлежит «Облкоммунэнерго». По словам Анастасии, компания обещала поддержать семью. Когда всё произошло, коммунальщики просили не давать комментариев СМИ — мать пошла им навстречу и прекратила общение с журналистами, но в ответ на жест доброй воли семье так и не оказали никакой помощи.

Поддержать семью решила известный юрист Юлия Липинская.

«Мы написали письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в связи с тем, что уголовное дело было прекращено. Я думаю, что нужно провести дополнительные проверки и выяснить, кто виноват в том, что доступ к трансформаторной будке был не ограничен, — считает Юлия Липинская. — Компания получала указания исправить нарушения, но этого не сделала. Ребенок получил инвалидность, он и его семья не смогли полностью воспользоваться своими правами».

Друзья шутят: «Будет киберчудик у нас»

До травмы Артем активно занимался самбо, а потом — вольной борьбой и даже занял второе место в первенстве УрФО в Каменске-Уральском. Соревнования пришлось оставить в прошлом, но подросток ходит на тренировки в спортзал, чтобы не терять форму. Мышцы в травмированной руке тоже нужно напрягать, иначе они атрофируются.

Тренер предложил школьнику попробовать себя в паралимпийских видах спорта, но пока восьмиклассник не решил, готов ли он к этому шагу.

Раньше Артем активно занимался спортом, но сейчас только поддерживает себя в форме Источник: Анастасия Чудинова

Первое время после выписки у Артема получалось не всё. Помогая с домашними делами, он разбил не одну тарелку, но сейчас он ловко берет пылесос или отпариватель подмышкой левой руки, гладит и моет полы. Посторонняя помощь ему практически не нужна, разве что надеть часы на правую руку сам он не может.

Анастасия переживала за то, как одноклассники, учителя и сверстники воспримут новость о потере руки, но зря: отношение к Артему никак не изменилось. Он учится в той же школе и в том же классе, вместе со всеми пишет контрольные и сдает домашнюю работу.

«Когда это всё случилось, весь Арамиль плакал. Много людей звонили со словами поддержки, — говорит Анастасия. — Я ходила к директору в школу, меня спросили: „Как к нему относиться? Нужно ли закрывать глаза на промахи? “»

Я говорю: «Нет, не надо никаких поблажек давать». Инвалид он только физически, а голова у него есть на плечах, он сообразительный парень у нас. Анастасия Чудинова мама 14-летнего Артема

Артем спокойнее всех в семье отнесся к тому, что потерял руку. Друзья и одноклассники его поддержали Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В конце февраля Артему установят съемный бионический протез: 12 января подросток вместе с отцом летал на замеры в Москву. Удивительно, но мальчик, еще лежа в больнице, сам нашел завод «Моторика», где производят протезы, и связался с ними.

«Друзья Артема и до того чудиком называли из-за фамилии Чудинов. Теперь говорят: „Будет киберчудик у нас“. Конечно, свою руку ничто не заменит, но, слава богу, живой остался. Это самое главное», — говорит Анастасия.

Сам протез стоит 3,7 миллиона рублей, но семье он достанется бесплатно благодаря социальному сертификату. Главное не сломать его, иначе новый придется покупать за свой счет.

«Какие особенности у этого протеза? Он двигается, позволяет шевелить пальцами, само устройство подключается к нервной системе, — объясняет Анастасия Чудинова. — И клавиатурой, и телефоном можно будет пользоваться, но его нельзя ломать, мочить. Он может замерзнуть, но буквально 10–15 минут в теплом помещении устройство отогревается и начинает работать».

Пожалуй, только любимые часы парень не может надеть без посторонней помощи Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Сам Артем пока не понимает, как управлять протезом и какие ощущения он будет испытывать, но уверен, что в бытовом плане точно станет легче.

— Ты сожалеешь сейчас, что полез в эту будку?

— Конечно. Лучше бы с рукой остался, протез был бы не нужен, не было бы всей этой суеты, но не исправить уже ничего, — говорит наш герой.

Пока Артем готовится к сдаче ОГЭ. Еще полгода назад он хотел уйти после девятого класса в колледж и освоить рабочую специальность, но потом передумал и решил поступать на архитектора.

Редакция E1.RU также обратилась за комментарием в «Облкоммунэнерго». Там ответили, что следователи установили невиновность сотрудников компании из-за отсутствия причинно-следственной связи между действиями сотрудников и причинением тяжкого вреда здоровью.

«Персоналом не было допущено нарушений требований по безопасному содержанию трансформаторной подстанции. Предыдущий раз осмотр проводили 17 июня — повреждений петель, дверей и замков не было зафиксировано. На месте происшествия следствие обнаружило следы взлома. Сразу после уведомления о проникновении в ТП сотрудники Арамильского РКЭС незамедлительно восстановили дверь на втором этаже и обновили знаки безопасности», — прокомментировали в «Облкоммунэнерго».

В компании готовы помочь семье, если там получат официальную просьбу о компенсации и документы, подтверждающих расходы на лечение и реабилитацию. Однако семья пострадавшего школьника с «Облкоммунэнерго» не связалась.