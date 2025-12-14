За руки затащили обратно в окно: в Ярославле спасли жительницу многоэтажки — видео

14 декабря в соцсетях появилось видео, на котором женщину поднимают в квартиру через окно. Как сообщили очевидцы, спасатели успели предотвратить падение женщины.
«Успели, спасли, низкий вам поклон, спасатели», — написали авторы видео.
На видео видно, как спасатели поднимают женщину обратно в окно. В качестве подстраховки была привезена пожарная лестница. На место приехали несколько служебных машин.
В пресс-службе МЧС информацию подтвердили. Подробности пока выясняются.
«На место выехали 5 огнеборцев и 9 единиц техники. Для спасения доставили лестницу», — рассказали 76.RU сотрудники МЧС.
Мы запросили информацию о происшествии в УМВД Ярославской области.