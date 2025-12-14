НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия За руки затащили обратно в окно: в Ярославле спасли жительницу многоэтажки — видео

За руки затащили обратно в окно: в Ярославле спасли жительницу многоэтажки — видео

Очевидцы поделились видео в соцсетях

1 871
В спасении участвовали 5 пожарных | Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.comВ спасении участвовали 5 пожарных | Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

В спасении участвовали 5 пожарных

Источник:

«Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

14 декабря в соцсетях появилось видео, на котором женщину поднимают в квартиру через окно. Как сообщили очевидцы, спасатели успели предотвратить падение женщины.

«Успели, спасли, низкий вам поклон, спасатели», — написали авторы видео.

Видео завирусилось в соцсетях

Источник:

«Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

На видео видно, как спасатели поднимают женщину обратно в окно. В качестве подстраховки была привезена пожарная лестница. На место приехали несколько служебных машин.

В пресс-службе МЧС информацию подтвердили. Подробности пока выясняются.

«На место выехали 5 огнеборцев и 9 единиц техники. Для спасения доставили лестницу», — рассказали 76.RU сотрудники МЧС.

Мы запросили информацию о происшествии в УМВД Ярославской области.

Комментарии
12
Гость
1 час
Спасателям спасибо!
Гость
1 час
от наркоты или от стабильности?
Читать все комментарии
Гость
