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Происшествия Подробности «Ваня уже не дышал». Как живет мальчик, который случайно повесился во время игры

«Ваня уже не дышал». Как живет мальчик, который случайно повесился во время игры

Многодетная мать больше четырех месяцев борется за здоровье 11-летнего сына

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5 комментариев
Эта фотография была сделана 27 июля, в день рождения Вани | Источник: Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.comЭта фотография была сделана 27 июля, в день рождения Вани | Источник: Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.com

Эта фотография была сделана 27 июля, в день рождения Вани

Источник:

Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.com

Многодетная мать из Екатеринбурга уже несколько месяцев борется за жизнь своего ребенка. 15 марта этого года с Ваней случилась беда. Мальчик запутался в веревке, которая висела на двухъярусной кровати. Когда Анна зашла в комнату, то обнаружила десятилетнего сына повешенным.

Бойкий и озорной мальчишка теперь прикован к кровати. Он не разговаривает, не ест и не дышит самостоятельно, но мама верит, что сможет вернуть своего прежнего Ваню.

E1.RU рассказывает историю ребенка.

«Стало подозрительно тихо»

Анна помнит каждую минуту той субботы. Она с детьми была дома и собиралась готовить обед, но Ваня не давал ей покоя — баловался в своей комнате.

«Я отправила его читать книжку. Минут через пять слышу, что он прыгает по кроватям. Зашла, еще раз сказала садиться читать и ушла. Минут через пять слышу, что стало подозрительно тихо, кричу Ивану. Он не ответил. Я зашла в комнату и увидела, что он висит на веревке. Ваня уже не дышал», — вспоминает сквозь слезы мама мальчика.

Ваня с мамой до ЧП в детской | Источник: благотворительный фонд «Алеша»Ваня с мамой до ЧП в детской | Источник: благотворительный фонд «Алеша»

Ваня с мамой до ЧП в детской

Источник:

благотворительный фонд «Алеша»

Ваня провисел на веревке минут пять. Мама распутала его и, пока ехала скорая, делала искусственное дыхание. Врачи подключили мальчика к аппарату ИВЛ и увезли в реанимацию. Сейчас у него в горле трахеостома (это медицинская трубка, введенная в трахею через отверстие в горле, которая создает искусственный дыхательный путь. — Прим. ред.). Из-за гипоксии мозга ребенок не может дышать самостоятельно. Кормят его тоже через трубку.

«Веревку, в которой он запутался, ему подарили в школе. Он играл ею, узоры делал. Она длинная достаточно, сантиметра два толщиной — как тонкий канат, но немного тянется. Иван несколько раз до этого пробовал, выдержит она его или нет. Не знаю, почему я тогда сразу ее не выбросила, — говорит Анна. — Может, он опять проверял, или покачаться на ней решил, но завертелся».

Ваня больше четырех месяцев находится в больничных стенах | Источник: Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.comВаня больше четырех месяцев находится в больничных стенах | Источник: Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.com

Ваня больше четырех месяцев находится в больничных стенах

Источник:

Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.com

После несчастного случая Ваня еще ни разу не был дома. Сначала лежал в больнице, потом — в клиническом институте мозга. Оттуда мальчика отправили в паллиативное отделение 24-й больницы. Он проходил реабилитацию в клинике, затем снова вернулся в хоспис, а сейчас находится в подмосковном центре «Три сестры».

«Я вижу динамику. Ваня лучше стал реагировать, взгляд стал яснее. Раньше переводил взгляд с одной точки на другую очень долго и постепенно, сейчас гораздо быстрее. Если врач приходит, он сразу глазами смотрит, резко причем. Недавно к нам в палату оса залетела, так он за ней следил — куда она, туда и он смотрит», — делится успехами сына Анна.

Жизнь до ЧП

Ваня — старший ребенок в семье. У него есть младший брат и две сестренки. Мама растит их одна в съемной квартире. Отец, говорит Анна, участия в воспитании детей не принимает, а остальные родственники живут далеко.

Таким мальчик был до происшествия | Источник: предоставлено мамой Вани Таким мальчик был до происшествия | Источник: предоставлено мамой Вани

Таким мальчик был до происшествия

Источник:

предоставлено мамой Вани

Ваня был очень активным ребенком. Он помогал маме: присматривал за младшими детьми, когда она была занята. И чем только не увлекался — до семи лет ходил в бассейн, потом занимался борьбой и музыкой, но больше всего любил творчество.

«Он шикарно рисует, потрясающе лепит. У него такая богатая фантазия, — говорит мама. — Сейчас я показываю ему его работы. Он плачет и всё понимает, осознает свое положение. И уже устал от такого состояния».

Анна хранит работы Вани | Источник: предоставлено мамой мальчика Анна хранит работы Вани | Источник: предоставлено мамой мальчика
Источник: предоставлено мамой мальчика Источник: предоставлено мамой мальчика
Источник: предоставлено мамой мальчика Источник: предоставлено мамой мальчика

«Ванечка, мы верим в тебя»

Анна рассказывает о жизни Вани в специальной группе во «ВКонтакте», там же пишет о сборах, которые объявляют на его реабилитацию. Курсы стоят сотни тысяч рублей, а у многодетной матери-одиночки нет таких денег.

День рождения в клинике

Источник:

Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.com

Свой одиннадцатый день рождения Ваня встретил на больничной койке. В клинике ему постарались устроить настоящий праздник: принесли торт, в палату пришли младшие братья и сестренка. Пока мама на реабилитации со старшим сыном, за ними присматривает ее близкая подруга. Она живет в Подмосковье, недалеко от больницы.

«Дорогой наш Ванечка, мы верим в тебя и знаем, что ты справишься со всеми трудностями! Пусть каждый новый день приносит тебе радость и силу. Мы рядом с тобой и поддержим тебя в любой ситуации. Ты наш герой», — поздравила Ваню с днем рождения мама.

Ваня на занятиях

Источник:

Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.com

Осенью семья вернется в Екатеринбург. Мама давно работает удаленно и не привязана к городу, но младшим сыновьям нужно идти в школу. Анна планирует, что Ваня продолжит реабилитацию в клинике Волковой в Екатеринбурге.

«В первый раз ребенок поступил к нам в тяжелейшем состоянии, с пневмонией, мы месяц его возвращали к жизни. Что касается реабилитации, то видимых сдвигов мы не заметили. Осенью мы готовы взять его на пять дней, на определение реабилитационного потенциала. И после этого сможем дать заключение», — рассказала директор клиники Ирина Волкова.

Ранее мы писали, как в Верхней Пышме маленькая девочка погибла из-за самодельных качелей. Ее шея оказалась в петле.

А зимой 2023 года в Екатеринбурге трехлетняя девочка получила удушье на горке во время прогулки в детском саду и через несколько дней скончалась в больнице. Тогда правоохранительные органы сообщили, что ребенок зацепился за конструкцию своим шарфом, но в ходе разбирательства выяснилось, что его на девочке не было. Как рассказал источник E1.RU, малышка была одета в снуд и куртку с безопасным отстегивающимся капюшоном. В трагедии обвинили воспитательницу.

ПО ТЕМЕ
Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Несчастный случай Веревка Игра Происшествие Реабилитация
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Комментарии
5
Гость
13 минут
Здоровья маме и мальчику.
Гость
33 минуты
Запретить игры.
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