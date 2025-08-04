«Ваня уже не дышал». Как живет мальчик, который случайно повесился во время игры

Эта фотография была сделана 27 июля, в день рождения Вани Источник: Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.com

Многодетная мать из Екатеринбурга уже несколько месяцев борется за жизнь своего ребенка. 15 марта этого года с Ваней случилась беда. Мальчик запутался в веревке, которая висела на двухъярусной кровати. Когда Анна зашла в комнату, то обнаружила десятилетнего сына повешенным.

Бойкий и озорной мальчишка теперь прикован к кровати. Он не разговаривает, не ест и не дышит самостоятельно, но мама верит, что сможет вернуть своего прежнего Ваню.

E1.RU рассказывает историю ребенка.

«Стало подозрительно тихо»

Анна помнит каждую минуту той субботы. Она с детьми была дома и собиралась готовить обед, но Ваня не давал ей покоя — баловался в своей комнате.

«Я отправила его читать книжку. Минут через пять слышу, что он прыгает по кроватям. Зашла, еще раз сказала садиться читать и ушла. Минут через пять слышу, что стало подозрительно тихо, кричу Ивану. Он не ответил. Я зашла в комнату и увидела, что он висит на веревке. Ваня уже не дышал», — вспоминает сквозь слезы мама мальчика.

Ваня с мамой до ЧП в детской Источник: благотворительный фонд «Алеша»

Ваня провисел на веревке минут пять. Мама распутала его и, пока ехала скорая, делала искусственное дыхание. Врачи подключили мальчика к аппарату ИВЛ и увезли в реанимацию. Сейчас у него в горле трахеостома (это медицинская трубка, введенная в трахею через отверстие в горле, которая создает искусственный дыхательный путь. — Прим. ред.). Из-за гипоксии мозга ребенок не может дышать самостоятельно. Кормят его тоже через трубку.

«Веревку, в которой он запутался, ему подарили в школе. Он играл ею, узоры делал. Она длинная достаточно, сантиметра два толщиной — как тонкий канат, но немного тянется. Иван несколько раз до этого пробовал, выдержит она его или нет. Не знаю, почему я тогда сразу ее не выбросила, — говорит Анна. — Может, он опять проверял, или покачаться на ней решил, но завертелся».

Ваня больше четырех месяцев находится в больничных стенах Источник: Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.com

После несчастного случая Ваня еще ни разу не был дома. Сначала лежал в больнице, потом — в клиническом институте мозга. Оттуда мальчика отправили в паллиативное отделение 24-й больницы. Он проходил реабилитацию в клинике, затем снова вернулся в хоспис, а сейчас находится в подмосковном центре «Три сестры».

«Я вижу динамику. Ваня лучше стал реагировать, взгляд стал яснее. Раньше переводил взгляд с одной точки на другую очень долго и постепенно, сейчас гораздо быстрее. Если врач приходит, он сразу глазами смотрит, резко причем. Недавно к нам в палату оса залетела, так он за ней следил — куда она, туда и он смотрит», — делится успехами сына Анна.

Жизнь до ЧП

Ваня — старший ребенок в семье. У него есть младший брат и две сестренки. Мама растит их одна в съемной квартире. Отец, говорит Анна, участия в воспитании детей не принимает, а остальные родственники живут далеко.

Таким мальчик был до происшествия Источник: предоставлено мамой Вани

Ваня был очень активным ребенком. Он помогал маме: присматривал за младшими детьми, когда она была занята. И чем только не увлекался — до семи лет ходил в бассейн, потом занимался борьбой и музыкой, но больше всего любил творчество.

«Он шикарно рисует, потрясающе лепит. У него такая богатая фантазия, — говорит мама. — Сейчас я показываю ему его работы. Он плачет и всё понимает, осознает свое положение. И уже устал от такого состояния».

«Ванечка, мы верим в тебя»

Анна рассказывает о жизни Вани в специальной группе во «ВКонтакте», там же пишет о сборах, которые объявляют на его реабилитацию. Курсы стоят сотни тысяч рублей, а у многодетной матери-одиночки нет таких денег.

День рождения в клинике Источник: Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.com

Свой одиннадцатый день рождения Ваня встретил на больничной койке. В клинике ему постарались устроить настоящий праздник: принесли торт, в палату пришли младшие братья и сестренка. Пока мама на реабилитации со старшим сыном, за ними присматривает ее близкая подруга. Она живет в Подмосковье, недалеко от больницы.

«Дорогой наш Ванечка, мы верим в тебя и знаем, что ты справишься со всеми трудностями! Пусть каждый новый день приносит тебе радость и силу. Мы рядом с тобой и поддержим тебя в любой ситуации. Ты наш герой», — поздравила Ваню с днем рождения мама.

Ваня на занятиях Источник: Помощь Ивану Лунькову | РЕАБИЛИТАЦИЯ / Vk.com

Осенью семья вернется в Екатеринбург. Мама давно работает удаленно и не привязана к городу, но младшим сыновьям нужно идти в школу. Анна планирует, что Ваня продолжит реабилитацию в клинике Волковой в Екатеринбурге.

«В первый раз ребенок поступил к нам в тяжелейшем состоянии, с пневмонией, мы месяц его возвращали к жизни. Что касается реабилитации, то видимых сдвигов мы не заметили. Осенью мы готовы взять его на пять дней, на определение реабилитационного потенциала. И после этого сможем дать заключение», — рассказала директор клиники Ирина Волкова.

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