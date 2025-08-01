«Порядочная семья». Каратист задушил жену-тренера и устроил ДТП, чтобы скрыть следы преступления

Соседи думали, что в семье Папстов все идеально Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Маленький поселок Шиловка Свердловской области в трауре из-за гибели детского тренера по карате Алены Папст. Добрую и улыбчивую блондинку здесь знал каждый, как и ее мужа — спортивного и приветливого Андрея.

В то, что идеальная семейная жизнь обернулась жуткой криминальной историей, соседи не верят до сих пор. Сначала им говорили, что Алена погибла в аварии. Nissan, за рулем которого был ее супруг, вылетел с проезжей части и врезался в столб. Лишь потом вскрылось: в момент дорожного происшествия каратистка была уже мертвой. Муж задушил ее, погрузил труп в салон и устроил ДТП.

Наши коллеги из E1.RU рассказывают все подробности этой трагедии.

«Не мог никого убить»

Дом, где жили супруги с сыновьями Источник: читатель E1.RU

В поселке Шиловка у большой семьи Папстов три дома. Местные рассказывают, что в одном живут родители Андрея, во втором — его сестра с мужем, а третий занимала семья тренеров. Со стороны они казались идеальной парой: оба каратисты, вместе уезжали утром и вместе возвращались с работы, воспитывали двух сыновей.

«Он работал в городе, по недвижимости, и тоже детей тренировал. С Аленой они в школах и в лагерях занятия проводили. У нас даже тут плакаты висели, их фотография, они вдвоем стоят в стойке. Очень порядочная семья», — рассказала E1.RU соседка Папстов.

Андрей работал агентом по недвижимости и тренером Источник: личная страница Андрея Папста в Vk.com

Что творилось за высоким металлическим забором, не знали даже ближайшие соседи. Криков и ругани они никогда не слышали, но, как рассказал осведомленный источник E1.RU, у супругов не все было гладко. Весной Андрей внезапно исчез. Не сообщив ничего близким, он уехал отдыхать за границу — а когда вернулся, сказал, что устал от семьи. После этого Алена заговорила о разводе.

В день перед аварией в доме Папстов, как обычно, было тихо.

«Андрей убил Алену? Да ладно! Он не мог никого убить. Он очень спокойный человек», — отмахивается Евгений из соседнего дома.

«Они очень дружно жили, я вот голову даю отсечение, не мог он», — поддерживает его другая соседка.

«Смертельное» ДТП

Авария произошла в семь часов вечера 28 июля Источник: Березовский. Сила_БГО / T.me

Андрей Папст — очень аккуратный водитель. Соседи говорят, что часто видели его за рулем и ни разу не было так, чтобы он гонял. По данным Госавтоинспекции, за 22 года стажа у него не было ни одного штрафа.

Машина съезжает на обочину Источник: Березовский. Сила_БГО / T.me

За полчаса до аварии машину Андрея видели в другой стороне от Шиловки. Регистратор проезжающего автомобиля заснял, как Nissan сворачивает к обочине около леса в районе поселка Сарапулка. Оттуда автомобиль поехал в город Березовский, где и попал в ДТП.

«В день их аварии у меня муж приехал с работы полдевятого, говорит: „Похоже, Папсты разбились“. Я говорю: „Как разбились?“, ну просто он ехал с работы, увидел машину. Я еще подумала: может, родители — потому что он ну очень осторожно всегда ездил», — рассказывает жительница Шиловки.

После аварии в ГАИ сообщили, что водитель Nissan Leaf превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб, пассажирка скончалась на месте. Но судмедэкспертиза установила, что Алена умерла еще до ДТП. Она была задушена.

В СК не комментируют, подстроил ли водитель ДТП, чтобы скрыть следы преступления, или случайно вылетел с дороги Источник: Березовский. Сила_БГО / T.me

Как рассказали следователи, Андрей убил Алену недалеко от их дома, а перед этим избил. За что муж задушил жену, в СК не уточняют. Говорят, что причиной стала личная неприязнь. Оставив тело супруги, Папст сходил переодеться и вернулся на место преступления уже на машине, в которую погрузил труп.

«Затем поехал в сторону города Березовского, где на трассе попал в дорожно-транспортное происшествие, съехав с дороги и столкнувшись со столбом опоры линии электропередачи», — рассказали в региональном Следственном комитете.

Очевидцы, которые были на месте аварии, рассказывают, что буквально вслед скорой туда приехала машина СК, хотя следователи не выезжают на рядовые ДТП. Видимо, медики сразу поняли, как умерла Алена. Ее тело была в траве и грязи, к тому же из разбитого автомобиля доставали пустые бутылки.

«Меня до сих пор морозит, как такое вообще могло в жизни произойти? Прямо до слез жалко. Тяжело. Нам, чужим людям, и то тяжело это осознавать. В голове не укладывается», — еле сдерживая слезы, говорит соседка Папстов Светлана Анатольевна.

«Тренер от бога»

Алене было 36 лет Источник: Алена Папст / Vk.com

Алена Папст была известным детским тренером по карате в Березовском, городе-спутнике Екатеринбурга. Она больше десяти лет работала в спортивной школе № 8. Родители ее учеников переживают смерть наставника как личную трагедию.

«Какое горе! Мои дети тренировались у нее семь лет. Это невосполнимая утрата для всего города! У меня слезы на глазах! Как несправедлив этот мир! Я соболезную всем, кто любил и знал этого замечательного человека! Я не могу в это поверить! Жалко, очень жалко! Она еще очень много могла сделать в этой жизни», — поделился отец воспитанников Алены.

«Алена Александровна — тренер от бога. До последнего не хотелось верить», — рассказала мама ее ученика.

Гибель тренера прокомментировали и коллеги. На официальной странице спортивной школы после аварии появился пост с соболезнованиями родным и близким Алены Папст.

«Ее преданность делу воспитания и образования детей была бесценна, ее профессионализм и человеческие качества вдохновляли коллег и учеников. Вместе мы будем хранить светлую память о ней, передавать молодому поколению тепло и заботу, которыми она щедро делилась всю свою жизнь», — сообщили в спортивной школе № 8 Березовского.

Что грозит мужу тренера

Андрей отказался говорить с журналистами Источник: Дарья Манохина / E1.RU

31 июля в городском суде Березовского определили меру пресечения Андрею Папсту. Он просил оставить его под домашним арестом, но следователи настояли на страже, чтобы он не мог повлиять на показания свидетелей — а это родственники и знакомые семьи.

«Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может совершить попытку скрыться от органов следствия, принять меры к сокрытию доказательств, чем воспрепятствовать расследованию уголовного дела», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Суд отправил Паста в СИЗО на два месяца. За убийство жены ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Источник: Березовский. Сила_БГО / T.me

Прощание с Аленой пройдет в храме, который стоит напротив городского суда. Детского тренера проводят в последний путь 1 августа. У нее с мужем остались двое детей. Старшему сыну одиннадцать лет, младшему — семь.

Схожая семейная трагедия произошла в конце 2022 года в уральском поселке Коптелово. Многодетная мать Любовь Белюшина работала в местном продуктовом магазине и вот однажды пропала. Ее тело обнаружили в ельнике 11 января недалеко от села. В тот же день силовики задержали мужа убитой, Александра Белюшина.