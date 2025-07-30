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Происшествия На Камчатке — сильное землетрясение. Людей эвакуируют, к земле идёт цунами. Кадры

На Камчатке — сильное землетрясение. Людей эвакуируют, к земле идёт цунами. Кадры

Также подземные толчки произошли на Сахалине

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Угроза цунами объявлена по всем Курильским островам | Источник: «Осторожно, новости» / TelegramУгроза цунами объявлена по всем Курильским островам | Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Угроза цунами объявлена по всем Курильским островам

Источник:

«Осторожно, новости» / Telegram

30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,5, которое спровоцировало цунами.

Магнитуда первого землетрясения на Камчатке составила 7,5. Также подземные толчки зафиксировали в Северо-Курильске, их магнитуда достигла 7,9 балла. Об этом заявили власти регионов.

«Сильнейшие за последнее десятилетие толчки мы испытали. Призываю всех не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Источник: РИА НовостиИсточник: РИА Новости
Источник:

РИА Новости

Он также рассказал, что в детском саду № 15 Петропавловска-Камчатского от землетрясения обрушилась стена. Детей и взрослых в этот момент в помещении не было. Кроме того, специалисты начали осматривать жилые дома:

«Если будут обнаружены трещины, угрожающие устойчивости зданий, в ближайшее время будет обеспечено безопасное временное размещение».

В Сахалинской области местных жителей эвакуируют на возвышенности из-за угрозы цунами, об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

Очевидцы рассказали изданию Baza, что землетрясение длилось более 7 минут. В квартирах тряслась мебель, в магазинах бились витрины. В некоторых зданиях падали панели с потолка. Люди выбегали из помещений на улицу.

Источник:

Baza / Telegram

На некоторых кадрах слышны сирены.

Источник:

Baza / Telegram

В результате землетрясения в Елизовском районе Камчатки зафиксировали цунами высотой 3–4 метра.

Первые волны цунами дошли до берега в Северо-Курильске на Сахалине. По словам очевидцев, вода достигла завода по переработке рыбы «Алаид».

«Вот где завод был. Вот она, пришла волна. Не зря мы ушли», — сказал очевидец «Осторожно, новости».

Источник:

«Осторожно, новости» / Telegram

Позже на Камчатке произошло еще одно землетрясение, его магнитуда находится на уровне 8,5. По всем Курильским островам объявлена тревога цунами.

Кроме того, в Японии объявлено предупреждение о цунами высотой до 3 метров, пишет ТАСС. Также угроза цунами объявлена на Аляске, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Обновлено:

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года, пишет РИА Новости со ссылкой на филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников рассказал, что пострадавшие при землетрясении есть, но никаких серьёзных травм у них не наблюдается.

Рабочий день в госучреждениях Камчатского края сокращен до 13:00 (04:00 мск), сообщил глава региона Солодов.

Угроза цунами объявлена в американских штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон, а также на Гавайях после землетрясения на Камчатке, передают Reuters и FOX News.

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Виктория Корнеева
Камчатка Сахалин Землетрясение Цунами
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