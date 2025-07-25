Выехал на встречку и перевернулся: трое пострадали в ДТП на трассе под Ярославлем

Случилось ДТП с пострадавшими на трассе под Ярославлем Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На трассе «Золотое кольцо» в Ярославском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими, в их числе — ребенок. Все случилось в 15:00 25 июля.

По предварительной информации Госавтоинспекции, от столкновения Hyundai и Fiat первая машина перевернулась на крышу.

«66-летний водитель Hyundai произвел выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Fiat под управлением 43-летнего мужчины, после чего произошло опрокидывание автомобиля Hyundai», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

На опубликованных кадрах видно, что на месте аварии работали сотрудники МЧС и полиции. В районе места столкновения разбросаны колёса, обломки от машин и личные вещи, выпавшие из багажника перевернутого Hyundai.

В результате аварии травмы получили три пассажира Hyundai — женщины 67 и 40 лет, а также 13-летний мальчик.