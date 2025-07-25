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Происшествия Выехал на встречку и перевернулся: трое пострадали в ДТП на трассе под Ярославлем

Выехал на встречку и перевернулся: трое пострадали в ДТП на трассе под Ярославлем

Фото с места происшествия

941
4 комментария
Случилось ДТП с пострадавшими на трассе под Ярославлем | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramСлучилось ДТП с пострадавшими на трассе под Ярославлем | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Случилось ДТП с пострадавшими на трассе под Ярославлем

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На трассе «Золотое кольцо» в Ярославском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими, в их числе — ребенок. Все случилось в 15:00 25 июля.

По предварительной информации Госавтоинспекции, от столкновения Hyundai и Fiat первая машина перевернулась на крышу.

«66-летний водитель Hyundai произвел выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Fiat под управлением 43-летнего мужчины, после чего произошло опрокидывание автомобиля Hyundai», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

На опубликованных кадрах видно, что на месте аварии работали сотрудники МЧС и полиции. В районе места столкновения разбросаны колёса, обломки от машин и личные вещи, выпавшие из багажника перевернутого Hyundai.

От силы столкновения легковушка перевернулась | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramОт силы столкновения легковушка перевернулась | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram
Вокруг места ДТП разбросаны вещи пассажиров «Хендай»: чемодан, одежда и другие личные вещи | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВокруг места ДТП разбросаны вещи пассажиров «Хендай»: чемодан, одежда и другие личные вещи | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram
Судя по фото, автомобиль Fiat поврежден со стороны водителя | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramСудя по фото, автомобиль Fiat поврежден со стороны водителя | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В результате аварии травмы получили три пассажира Hyundai — женщины 67 и 40 лет, а также 13-летний мальчик.

Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП
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Комментарии
4
Гость
38 минут
Фиат хоть не очень пострадал. Обидно, когда страдают люди, не нарушающие, спокойно едущие по своей полосе.
Гость
39 минут
Как обижаться за зумеров, вы мастер! А как точную информацию до людей донести-так вы зумер и есть!!!
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