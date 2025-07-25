В Ярославле случился пожар у крупного торгового центра

У ТРК «Альтаир» случился пожар Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночью 25 июля в Ярославле произошло возгорание у торгово-развлекательного центра «Альтаир» в Дзержинском районе. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о возгорании на Ленинградском проспекте поступило в 02:40. На место выехали две пожарные машины и семь человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать к 03:15.

Как уточнили 76.RU в МЧС, возгорание случилось в отдельно стоящем здании на территории парковки у ТРК.

«В результате пожара поврежден пол на площади одного квадратного метра, витрина — на такой же площади, закопчены стены и потолок на площади 24 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС России по Ярославской области.