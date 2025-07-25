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Происшествия В Ярославле случился пожар у крупного торгового центра

В Ярославле случился пожар у крупного торгового центра

Что известно о происшествии

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2 комментария
У ТРК&nbsp;«Альтаир» случился пожар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ ТРК&nbsp;«Альтаир» случился пожар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У ТРК «Альтаир» случился пожар

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночью 25 июля в Ярославле произошло возгорание у торгово-развлекательного центра «Альтаир» в Дзержинском районе. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о возгорании на Ленинградском проспекте поступило в 02:40. На место выехали две пожарные машины и семь человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать к 03:15.

Как уточнили 76.RU в МЧС, возгорание случилось в отдельно стоящем здании на территории парковки у ТРК.

«В результате пожара поврежден пол на площади одного квадратного метра, витрина — на такой же площади, закопчены стены и потолок на площади 24 квадратных метров. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС России по Ярославской области.

Напомним, днем 21 июля во Фрунзенском районе Ярославля на улице Чернопрудной произошел пожар. Над жилым кварталом в районе дома № 10 поднялся густой столб дыма. Как выяснилось, возгорание произошло на строительной площадке. Пострадавших нет.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар ТЦ Альтаир
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2
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