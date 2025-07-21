Над жилым кварталом в крупном районе Ярославля поднялся столб дыма. Что горит

Днем 21 июля на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе Ярославля начался пожар. Серый столб дыма поднялся над жилым кварталом в районе дома № 10.
Судя по фото, опубликованным очевидцами, возгорание произошло на территории стройки. На кадрах видно зияющие пустыми окнами кирпичные здания и башенный кран.
На место уже приехали пожарные. Как рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области, на Чернопрудной улице загорелся строительный вагончик.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Производится ликвидация открытого горения», — уточнили в МЧС.
Ранее в Ярославской области загорелась бывшая лесопилка. Пожар произошел в деревне Долгово городского округа Переславль-Залесский. Спасатели тушили сооружение вчетвером. Как оказалось позже, пожар, вероятнее всего, произошел не просто так. Предварительной причиной возгорания назвали занесение открытого источника огня в помещение.