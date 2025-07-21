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Над жилым кварталом в крупном районе Ярославля поднялся столб дыма. Что горит

Подробности рассказали в МЧС

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В Ярославле начался пожар на стройке | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле начался пожар на стройке | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле начался пожар на стройке

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Днем 21 июля на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе Ярославля начался пожар. Серый столб дыма поднялся над жилым кварталом в районе дома № 10.

Судя по фото, опубликованным очевидцами, возгорание произошло на территории стройки. На кадрах видно зияющие пустыми окнами кирпичные здания и башенный кран.

На место приехали пожарные | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramНа место приехали пожарные | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На место приехали пожарные

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На место уже приехали пожарные. Как рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области, на Чернопрудной улице загорелся строительный вагончик.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Производится ликвидация открытого горения», — уточнили в МЧС.

Ранее в Ярославской области загорелась бывшая лесопилка. Пожар произошел в деревне Долгово городского округа Переславль-Залесский. Спасатели тушили сооружение вчетвером. Как оказалось позже, пожар, вероятнее всего, произошел не просто так. Предварительной причиной возгорания назвали занесение открытого источника огня в помещение.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пожар Стройка Вагончик МЧС
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