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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники ВСУ атаковали Сочи: из-за падения обломков погибла женщина и загорелась нефтебаза

Беспилотники ВСУ атаковали Сочи: из-за падения обломков погибла женщина и загорелась нефтебаза

Еще одна женщина пострадала

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Беспилотники были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUБеспилотники были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Беспилотники были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В ночь на 24 июля беспилотники ВСУ атаковали Сочи. Под обломками беспилотника погибла женщина. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по ул. Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения. Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали», — говорится в сообщении.

По данным наших коллег из 93.RU, МЧС Краснодарского края в 22:05 мск объявило о беспилотной опасности. Мэрия Анапы также сообщила, что в городе запущена система оповещения в связи с работой ПВО.

Под атаки попала и федеральная территория «Сириус» вблизи Сочи. Там около 02:00 беспилотник ударил по нефтебазе.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврической. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. Опасность атаки БПЛА сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам», — написал глава администрации Дмитрий Плишкин Telegram-канале.

ФТ «Сириус» — поселок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. Была создана на базе части олимпийских объектов.

По данным Минобороны РФ, с 20:40 до 23:50 мск средства ПВО сбили 21 беспилотник:

  • десять — над акваторией Черного моря;

  • девять — над акваторией Азовского моря;

  • два — над территорией Краснодарского края.

В Росавиации сообщили, что в аэропорту Сочи с 23:08 мск введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

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Виктория Корнеева
Дроны БПЛА Атака Погибший Сочи Краснодарский край
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