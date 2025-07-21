Беспилотники ВСУ продолжают массово атаковать Россию. В аэропортах Москвы начался коллапс

В Москве неоднократно закрывали аэропорты Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Вечером 20 июля дроны ВСУ продолжили массовую атаку на регионы России. За несколько часов средства ПВО сбили более 50 беспилотников. Рассказываем, что происходит.

По данным Минобороны, с 17:40 до 20:00 по МСК было уничтожено 9 дронов. В промежуток с 20:00 до 23:20 по МСК еще 43 БПЛА:

17 — над Брянской областью;

14 — над Орловской областью;

7 — над Московским регионом, в том числе 3, летевших на Москву;

4 — над Калужской областью;

1 — над Белгородской областью.

Однако атаки на этом не закончились. Как сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин, на момент публикации ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву.

Также в столице несколько раз за вечер закрывали и снова открывали аэропорты Шереметьево, Жуковский, Домодедово, Внуково. Так, в Шереметьево 20 июля произошли массовые задержки и отмены рейсов. Пассажиры выстраиваются в огромные очереди к стойкам регистрации, а те, кому не хватило мест в терминале, спят на полу и искусственных газонах. Подробнее — у наших коллег из MSK1.RU.

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Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Из-за отмен полетов вырос спрос на поезда между Санкт-Петербургом и Москвой. В связи с этим «Федеральная пассажирская компания» назначила один доппоезд и добавила вагоны в другие составы, сообщает РИА Новости. Кроме того, РЖД увеличили число мест в «Сапсанах» на 21 июля.

Наши коллеги из MSK1.RU следят за ситуацией в режиме онлайн.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.