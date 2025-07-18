«Доставлен в отдел»: в Ярославле нашли велосипедиста, сбившего восьмилетнюю девочку. Что с ребенком

В Ярославле парень на электровелосипеде сбил ребенка Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле полицейские нашли и доставили в отдел 22-летнего парня, который сбил на электровелосипеде восьмилетнюю девочку. Инцидент произошел 17 июля в Павловской роще.

«С ним проводится необходимая работа. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области 18 июля.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что после ДТП девочка была доставлена в Областную детскую больницу.

«После диагностических процедур отпущена домой с рекомендациями по амбулаторному наблюдению», — рассказали в региональном Минздраве.

Очевидцы записали велосипедиста на видео Источник: Жесть Ярославль / Vk.com