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Происшествия Подробности «Доставлен в отдел»: в Ярославле нашли велосипедиста, сбившего восьмилетнюю девочку. Что с ребенком

«Доставлен в отдел»: в Ярославле нашли велосипедиста, сбившего восьмилетнюю девочку. Что с ребенком

В полиции озвучили детали инцидента

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4 комментария
В Ярославле парень на электровелосипеде сбил ребенка | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле парень на электровелосипеде сбил ребенка | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле парень на электровелосипеде сбил ребенка

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле полицейские нашли и доставили в отдел 22-летнего парня, который сбил на электровелосипеде восьмилетнюю девочку. Инцидент произошел 17 июля в Павловской роще.

«С ним проводится необходимая работа. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области 18 июля.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что после ДТП девочка была доставлена в Областную детскую больницу.

«После диагностических процедур отпущена домой с рекомендациями по амбулаторному наблюдению», — рассказали в региональном Минздраве.

Очевидцы записали велосипедиста на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Видео с последствиями инцидента опубликовали вечером 17 июля в ярославских городских пабликах. На записи видно лежащую на траве девочку и склонившуюся над ней женщину. Неподалеку от них стоял парень в мотоциклетном шлеме и громко выяснял отношения с очевидцами. Под конец разговора он сел на электровелосипед и уехал. После этого полиция организовала проверку.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Электровелосипед Сбил ребенка
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Комментарии
4
Гость
46 минут
Достали уже эти самокатчики и велосипедисты! Сколько лет уже народ давят!
Гость
54 минуты
За пьяную езду и ща оставление места ДТП и не оказание помощи прав водительских лишат если они есть?
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