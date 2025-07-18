«Доставлен в отдел»: в Ярославле нашли велосипедиста, сбившего восьмилетнюю девочку. Что с ребенком

В Ярославле полицейские нашли и доставили в отдел 22-летнего парня, который сбил на электровелосипеде восьмилетнюю девочку. Инцидент произошел 17 июля в Павловской роще.
«С ним проводится необходимая работа. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области 18 июля.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что после ДТП девочка была доставлена в Областную детскую больницу.
«После диагностических процедур отпущена домой с рекомендациями по амбулаторному наблюдению», — рассказали в региональном Минздраве.
Видео с последствиями инцидента опубликовали вечером 17 июля в ярославских городских пабликах. На записи видно лежащую на траве девочку и склонившуюся над ней женщину. Неподалеку от них стоял парень в мотоциклетном шлеме и громко выяснял отношения с очевидцами. Под конец разговора он сел на электровелосипед и уехал. После этого полиция организовала проверку.