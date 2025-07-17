«Удар был очень сильный»: в Ярославле на окружной сбили женщину

На юзод в Ярославле сбили женщину Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

17 июля около 17 часов 50 минут на юго-западной окружной дороге Ярославля, в районе деревни Зверинцы, автомобиль сбил женщину.

«По предварительной информации 35-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, наехал на 58-летнюю пешехода-женщину», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В результате пострадавшую госпитализировали.

Видео с места аварии Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

На кадрах м сета аварии видно, что женщина лежит в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пользователи соцсетей предполагают, что ее туда могло отбросить с «зебры».

«Я там проезжал, видел её лежащую. В реальности от пешеходного перехода не очень далеко. У автомобиля дыра в лобовом стекле. Не сомневаюсь, головой пробила. Удар был очень сильный», — написал один из очевидцев в группе «Жесть Ярославль».

Также в соцсетях сообщалось, что после происшествия на дороге растянулась большая пробка.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.