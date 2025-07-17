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Происшествия «Удар был очень сильный»: в Ярославле на окружной сбили женщину

«Удар был очень сильный»: в Ярославле на окружной сбили женщину

Образовалась пробка

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11 комментариев
На юзод в Ярославле сбили женщину | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comНа юзод в Ярославле сбили женщину | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

На юзод в Ярославле сбили женщину

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.com

17 июля около 17 часов 50 минут на юго-западной окружной дороге Ярославля, в районе деревни Зверинцы, автомобиль сбил женщину.

«По предварительной информации 35-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, наехал на 58-летнюю пешехода-женщину», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В результате пострадавшую госпитализировали.

Видео с места аварии

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

На кадрах м сета аварии видно, что женщина лежит в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пользователи соцсетей предполагают, что ее туда могло отбросить с «зебры».

«Я там проезжал, видел её лежащую. В реальности от пешеходного перехода не очень далеко. У автомобиля дыра в лобовом стекле. Не сомневаюсь, головой пробила. Удар был очень сильный», — написал один из очевидцев в группе «Жесть Ярославль».

Также в соцсетях сообщалось, что после происшествия на дороге растянулась большая пробка.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 июля в Ярославской области произошло смертельное ДТП в Борисоглебском районе. На дороге толкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 24-летней девушки и «Форд», за рулем которого находился 71-летний мужчина. В результате водитель автомобиля «Форд» скончался на месте, пассажир автомобиля «Митсубиси» — 41-летний мужчина — госпитализирован.

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Комментарии
11
Гость
1 час
Страшно везьде,даже на пешеходном переходе,тебе не гарантирована жизнь.
Гость
1 час
напишите хоть через сколько часов приехала скорая помощь? ради осознания необходимости платить налоги
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