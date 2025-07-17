Водитель погиб, пассажир в больнице: подробности ДТП в Ярославской области

16 июля в Ярославской области произошло смертельное ДТП. В 18:50 на дороге Углич-Ростов в Борисоглебском районе, у села Красново, столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 24-летней девушки и «Форд», за рулем которого находился 71-летний мужчина.
На фото с места аварии видно, что автомобили откинуло в разные стороны. У «Форда» сильно помята передняя часть, у «Митсубиси» — передняя дверь.
«В результате ДТП пассажир автомобиля „Митсубиси“ — 41-летний мужчина госпитализирован. Водитель автомобиля „Форд“ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Рыбинском районе Ярославской области компания молодых людей пострадала в аварии. Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина загорелась. В итоге 23-летний водитель, а также два пассажира 17 и 23 лет попали в больницу.