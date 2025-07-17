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Происшествия Водитель погиб, пассажир в больнице: подробности ДТП в Ярославской области

Водитель погиб, пассажир в больнице: подробности ДТП в Ярославской области

Авария произошла на дороге в Борисоглебском районе

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1 комментарий
В ДТП в Ярославской области погиб водитель, травмировался пассажир | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramВ ДТП в Ярославской области погиб водитель, травмировался пассажир | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В ДТП в Ярославской области погиб водитель, травмировался пассажир

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

16 июля в Ярославской области произошло смертельное ДТП. В 18:50 на дороге Углич-Ростов в Борисоглебском районе, у села Красново, столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 24-летней девушки и «Форд», за рулем которого находился 71-летний мужчина.

На фото с места аварии видно, что автомобили откинуло в разные стороны. У «Форда» сильно помята передняя часть, у «Митсубиси» — передняя дверь.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Митсубиси“ — 41-летний мужчина госпитализирован. Водитель автомобиля „Форд“ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На место выезжали спасатели Пожарно-спасательной службы | Источник: ГБУ ЯО Пожарно-спасательная служба ЯО / Vk.comНа место выезжали спасатели Пожарно-спасательной службы | Источник: ГБУ ЯО Пожарно-спасательная служба ЯО / Vk.com

На место выезжали спасатели Пожарно-спасательной службы

Источник:

ГБУ ЯО Пожарно-спасательная служба ЯО / Vk.com

Машины сильно помяты | Источник: ГБУ ЯО Пожарно-спасательная служба ЯО / Vk.comМашины сильно помяты | Источник: ГБУ ЯО Пожарно-спасательная служба ЯО / Vk.com

Машины сильно помяты

Источник:

ГБУ ЯО Пожарно-спасательная служба ЯО / Vk.com

Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Рыбинском районе Ярославской области компания молодых людей пострадала в аварии. Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина загорелась. В итоге 23-летний водитель, а также два пассажира 17 и 23 лет попали в больницу.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
1
Гость
14 минут
Дорога Углич-Ростов асфальтирована, а на фото какая-то грунтовая (?!)
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