Водитель погиб, пассажир в больнице: подробности ДТП в Ярославской области

В ДТП в Ярославской области погиб водитель, травмировался пассажир Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

16 июля в Ярославской области произошло смертельное ДТП. В 18:50 на дороге Углич-Ростов в Борисоглебском районе, у села Красново, столкнулись автомобили «Митсубиси» под управлением 24-летней девушки и «Форд», за рулем которого находился 71-летний мужчина.

На фото с места аварии видно, что автомобили откинуло в разные стороны. У «Форда» сильно помята передняя часть, у «Митсубиси» — передняя дверь.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Митсубиси“ — 41-летний мужчина госпитализирован. Водитель автомобиля „Форд“ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На место выезжали спасатели Пожарно-спасательной службы Источник: ГБУ ЯО Пожарно-спасательная служба ЯО / Vk.com

Машины сильно помяты Источник: ГБУ ЯО Пожарно-спасательная служба ЯО / Vk.com

Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.