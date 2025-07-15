В Ярославской области компания парней пострадала в аварии

В Рыбинском районе Ярославской области компания молодых людей пострадала в аварии с отечественной легковушкой. Все случилось после 11 часов ночи 14 июля возле поселка Октябрьский.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „ВАЗ“, не справился с управлением, произвел съезд в кювет, после чего произошло возгорание транспортного средства», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
За рулем авто был 23-летний водитель. Он и два его пассажира — 23-летний и 17-летний парни — попали в больницу.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — указали в полиции.
11 июля под Ярославлем в массовом ДТП с иномарками погиб мужчина, двое его сыновей получили травмы. На дороге столкнулись «Вольво», «Хавал» и «Фольксваген». В Госавтоинспекции озвучили предварительную причину трагедии.