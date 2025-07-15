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Происшествия В Ярославской области компания парней пострадала в аварии

В Ярославской области компания парней пострадала в аварии

Публикуем подробности от полиции

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1 комментарий
Под Рыбинском компания парней на легковушке улетела в кювет | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comПод Рыбинском компания парней на легковушке улетела в кювет | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com

Под Рыбинском компания парней на легковушке улетела в кювет

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com

В Рыбинском районе Ярославской области компания молодых людей пострадала в аварии с отечественной легковушкой. Все случилось после 11 часов ночи 14 июля возле поселка Октябрьский.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „ВАЗ“, не справился с управлением, произвел съезд в кювет, после чего произошло возгорание транспортного средства», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

За рулем авто был 23-летний водитель. Он и два его пассажира — 23-летний и 17-летний парни — попали в больницу.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — указали в полиции.

11 июля под Ярославлем в массовом ДТП с иномарками погиб мужчина, двое его сыновей получили травмы. На дороге столкнулись «Вольво», «Хавал» и «Фольксваген». В Госавтоинспекции озвучили предварительную причину трагедии.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДТП Рыбинский район Пострадавшие в аварии
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Комментарии
1
Гость
47 минут
Та поди, пьяные, с танцев из соседней деревни возвращались? Этим, нас не удивишь! 🥱
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