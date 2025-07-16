Перевернулся в воздухе и упал: в Ярославле будут судить москвичку из-за ДТП с мотоциклом. Видео

Мотоциклист получил тяжелые травмы во время ДТП в центре города Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me

В Ярославле передали в суд уголовное дело о ДТП в центре города, в котором травмировался 32-летний мотоциклист. Об этом сообщили в прокуратуре 16 июля 2025 года.

Напомним, происшествие случилось вечером 21 сентября 2024 года. Мотоцикл на большой скорости въехал в Toyota RAV4. После удара водитель двухколесного транспорта вылетел из-за руля и перевернулся в воздухе.

Кадры с камер видеонаблюдения Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me

«По версии следствия, в сентябре 2024 года в ночное время обвиняемая, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигалась по улице Максимова в Ярославле. На пересечении с улицей Первомайской женщина не уступила дорогу мотоциклу Yamaha FZ-10, двигавшемуся по главной дороге, и произвела столкновение с ним», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В ведомстве уточнили, что 49-летняя водитель легковушки — жительница Москвы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«В результате ДТП здоровью водителя мотоцикла причинен тяжкий вред», — добавили в прокуратуре.