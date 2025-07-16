НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

4 м/c,

вос.

 748мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 91,15
Цена проездки на новом теплоходе
Давка в автобусах
Причина закрытия популярного ночного клуба
Прогноз погоды на вторую половину лета
Скелет в лесу
Не попасть в 10-й класс
Опасное растение в городе
Новая дорога в Ярославле
Медведь у села
Обзор цен на ягоды на рынках
Происшествия Перевернулся в воздухе и упал: в Ярославле будут судить москвичку из-за ДТП с мотоциклом. Видео

Перевернулся в воздухе и упал: в Ярославле будут судить москвичку из-за ДТП с мотоциклом. Видео

Публикуем кадры с места происшествия

841
5 комментариев
Мотоциклист получил тяжелые травмы во время ДТП в центре города | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.meМотоциклист получил тяжелые травмы во время ДТП в центре города | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me

Мотоциклист получил тяжелые травмы во время ДТП в центре города

Источник:

Прокуратура Ярославской области / T.me

В Ярославле передали в суд уголовное дело о ДТП в центре города, в котором травмировался 32-летний мотоциклист. Об этом сообщили в прокуратуре 16 июля 2025 года.

Напомним, происшествие случилось вечером 21 сентября 2024 года. Мотоцикл на большой скорости въехал в Toyota RAV4. После удара водитель двухколесного транспорта вылетел из-за руля и перевернулся в воздухе.

Кадры с камер видеонаблюдения

Источник:

Прокуратура Ярославской области / T.me

«По версии следствия, в сентябре 2024 года в ночное время обвиняемая, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигалась по улице Максимова в Ярославле. На пересечении с улицей Первомайской женщина не уступила дорогу мотоциклу Yamaha FZ-10, двигавшемуся по главной дороге, и произвела столкновение с ним», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В ведомстве уточнили, что 49-летняя водитель легковушки — жительница Москвы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«В результате ДТП здоровью водителя мотоцикла причинен тяжкий вред», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу. Дата рассмотрения не назначена.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
А то что этот гость из леса двигался на превышенной скорости причем с опасным вождением никого не смущает
Гость
1 час
меньше надо кульбиты на дороге показывать, может тогда из далека хрустиков будет заметно
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление