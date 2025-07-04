«Не смогла приехать на вызов»: в Ярославской области машина скорой помощи застряла в грязи. Видео

Жители деревни Лентьево городского округа Переславль-Залесский пожаловались на состояние дороги. Они рассказали, что на днях в грязи застряла машина скорой помощи, ехавшая на вызов.
«Под Переславлем скорая помощь не смогла приехать на вызов», — рассказал читатель 76.RU.
Карета скорой помощи забуксовала на разбитой дороге. По словам жителей Лентьева, самостоятельно водитель выехать не смог и ему потребовалась помощь.
«Сейчас будет вытаскивать „пожарка“», — произносит оператор на видео, опубликованном в телеграм-канале «Типичный Переславль».
В администрации городского округа Переславль-Залесский признали: состояние дороги оставляет желать лучшего. Привести ее в порядок не могли из-за дождей.
«Там глинозем, во время дождей проезд затрудняется. В сентябре прошлого года выполняли на этой дороге отсыпку. Грейдирование в июне не делали из-за погодных условий. В ближайшее время специалисты выедут на место, посмотрят, что можно сделать для улучшения ситуации в существующих условиях», — рассказали 76.RU в администрации.