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Происшествия «Не смогла приехать на вызов»: в Ярославской области машина скорой помощи застряла в грязи. Видео

«Не смогла приехать на вызов»: в Ярославской области машина скорой помощи застряла в грязи. Видео

Местные жители пожаловались на состояние дороги

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16 комментариев
Машина скорой помощи застряла в грязи | Источник: Типичный Переславль / TelegramМашина скорой помощи застряла в грязи | Источник: Типичный Переславль / Telegram

Машина скорой помощи застряла в грязи

Источник:

Типичный Переславль / Telegram

Жители деревни Лентьево городского округа Переславль-Залесский пожаловались на состояние дороги. Они рассказали, что на днях в грязи застряла машина скорой помощи, ехавшая на вызов.

«Под Переславлем скорая помощь не смогла приехать на вызов», — рассказал читатель 76.RU.

Карета скорой помощи забуксовала на разбитой дороге. По словам жителей Лентьева, самостоятельно водитель выехать не смог и ему потребовалась помощь.

«Сейчас будет вытаскивать „пожарка“», — произносит оператор на видео, опубликованном в телеграм-канале «Типичный Переславль».

Машина не смогла въехать в гору

Источник:

Типичный Переславль / Telegram

В администрации городского округа Переславль-Залесский признали: состояние дороги оставляет желать лучшего. Привести ее в порядок не могли из-за дождей.

«Там глинозем, во время дождей проезд затрудняется. В сентябре прошлого года выполняли на этой дороге отсыпку. Грейдирование в июне не делали из-за погодных условий. В ближайшее время специалисты выедут на место, посмотрят, что можно сделать для улучшения ситуации в существующих условиях», — рассказали 76.RU в администрации.

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Комментарии
16
Гость
2 часа
С учётом российских дорог скорые должны быть на гусеничном ходу.
Гость
52 минуты
у нас вся страна застряла в грязи.
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