«Не смогла приехать на вызов»: в Ярославской области машина скорой помощи застряла в грязи. Видео

Машина скорой помощи застряла в грязи Источник: Типичный Переславль / Telegram

Жители деревни Лентьево городского округа Переславль-Залесский пожаловались на состояние дороги. Они рассказали, что на днях в грязи застряла машина скорой помощи, ехавшая на вызов.

«Под Переславлем скорая помощь не смогла приехать на вызов», — рассказал читатель 76.RU.

Карета скорой помощи забуксовала на разбитой дороге. По словам жителей Лентьева, самостоятельно водитель выехать не смог и ему потребовалась помощь.

«Сейчас будет вытаскивать „пожарка“», — произносит оператор на видео, опубликованном в телеграм-канале «Типичный Переславль».

Машина не смогла въехать в гору Источник: Типичный Переславль / Telegram

В администрации городского округа Переславль-Залесский признали: состояние дороги оставляет желать лучшего. Привести ее в порядок не могли из-за дождей.