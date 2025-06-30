На Рыбинском водохранилище спасли двух мужчин, оставшихся без топлива во время шторма. Видео

На Рыбинском водохранилище в Ярославской области спасли двух мужчин, оставшихся без топлива во время шторма. Все случилось вечером 29 июня.
Как сообщили в МЧС, мужчин на моторной лодке не смогли добраться до берега: у них закончилось топливо, а начавшийся шторм сделал движение по воде опасным.
Инспекторы ГИМС МЧС России и спасатели пожарно-спасательной службы Ярославской области быстро вышли на помощь. Лодку нашли в районе Бабинского острова. Мужчин пересадили в спасательный катер, их судно взяли на буксир. Всех доставили на берег реки Ухра, рядом с деревней Окулово. Медицинская помощь не понадобилась.
«В отношении судоводителя инспекторы ГИМС МЧС России составили протокол за отсутствие при себе удостоверения на право управления маломерным судном», — сообщили в пресс-службе МЧС.
МЧС напоминает: перед выходом на воду важно проверять технику, наличие топлива, документы и погодные условия. Безопасность — это важно!
Напомним, что в Ярославле 28 июня перевернулся катер с людьми. На борту находился в том числе ребенок. Подробнее о происшествии — читайте в этом материале.