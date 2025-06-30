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Происшествия На Рыбинском водохранилище спасли двух мужчин, оставшихся без топлива во время шторма. Видео

На Рыбинском водохранилище спасли двух мужчин, оставшихся без топлива во время шторма. Видео

Первые подробности

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На Рыбинском водохранилище случилось ЧП | Источник: МЧС России по Ярославской области / T.meНа Рыбинском водохранилище случилось ЧП | Источник: МЧС России по Ярославской области / T.me

На Рыбинском водохранилище случилось ЧП

Источник:

МЧС России по Ярославской области / T.me

На Рыбинском водохранилище в Ярославской области спасли двух мужчин, оставшихся без топлива во время шторма. Все случилось вечером 29 июня.

Как сообщили в МЧС, мужчин на моторной лодке не смогли добраться до берега: у них закончилось топливо, а начавшийся шторм сделал движение по воде опасным.

Инспекторы ГИМС МЧС России и спасатели пожарно-спасательной службы Ярославской области быстро вышли на помощь. Лодку нашли в районе Бабинского острова. Мужчин пересадили в спасательный катер, их судно взяли на буксир. Всех доставили на берег реки Ухра, рядом с деревней Окулово. Медицинская помощь не понадобилась.

У мужчин закончилось топливо и они не могли вернуться обратно | Источник: МЧС России по Ярославской области / T.meУ мужчин закончилось топливо и они не могли вернуться обратно | Источник: МЧС России по Ярославской области / T.me
Их спасли сотрудники ГИМС МЧС | Источник: МЧС России по Ярославской области / T.meИх спасли сотрудники ГИМС МЧС | Источник: МЧС России по Ярославской области / T.me
Как оказалось, у мужчин не было права на управление моторной лодкой | Источник: МЧС России по Ярославской области / T.meКак оказалось, у мужчин не было права на управление моторной лодкой | Источник: МЧС России по Ярославской области / T.me
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Им выписали протокол | Источник: МЧС России по Ярославской области / T.meИм выписали протокол | Источник: МЧС России по Ярославской области / T.me

«В отношении судоводителя инспекторы ГИМС МЧС России составили протокол за отсутствие при себе удостоверения на право управления маломерным судном», — сообщили в пресс-службе МЧС.

МЧС напоминает: перед выходом на воду важно проверять технику, наличие топлива, документы и погодные условия. Безопасность — это важно!

Кадры с места происшествия

Источник:

МЧС России по Ярославской области / T.me

Напомним, что в Ярославле 28 июня перевернулся катер с людьми. На борту находился в том числе ребенок. Подробнее о происшествии — читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Рыбинское водохранилище ЧП
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