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Происшествия Смертельное ДТП в Ярославской области: легковушка влетела в авторефрижератор

Смертельное ДТП в Ярославской области: легковушка влетела в авторефрижератор

Первые подробности

391
3 комментария
Смертельное ДТП произошло в Тутаевском районе | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramСмертельное ДТП произошло в Тутаевском районе | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Смертельное ДТП произошло в Тутаевском районе

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

28 июня в Тутаевском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 15:20 на дороге Тутаев — Шопша.

«По предварительной информации, 49-летний мужчина, управляя автомобилем „Рено Логан“ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым рефрижератором под управлением 48-летнего мужчины», — рассказал врио начальника отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Тутаевский» Антон Потемин.

В результате ДТП водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Погиб водитель легковушки | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramПогиб водитель легковушки | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Погиб водитель легковушки

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 25 июня на трассе Ярославль — Рыбинск также столкнулись легковая машина и фура. По предварительным данным полиции, 82-летний водитель на легковушке, совершая левый поворот, не занял крайнее левое положение на проезжей части и не убедился в безопасности маневра. Из-за этого произошло столкновение с грузовиком. Водитель легковушки погиб.

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Комментарии
3
Гость
52 минуты
до приезда скорой самые частые последние слова умирающих в стабильной - ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО НЕ ПРИЕЗЖАЕТ СКОРАЯ.......
Гость
54 минуты
до 50 дотянул и оптимизация казна власти осталась цела, следующие!
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