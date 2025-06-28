Смертельное ДТП в Ярославской области: легковушка влетела в авторефрижератор

Смертельное ДТП произошло в Тутаевском районе Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

28 июня в Тутаевском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 15:20 на дороге Тутаев — Шопша.

«По предварительной информации, 49-летний мужчина, управляя автомобилем „Рено Логан“ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым рефрижератором под управлением 48-летнего мужчины», — рассказал врио начальника отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Тутаевский» Антон Потемин.

В результате ДТП водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Погиб водитель легковушки Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.