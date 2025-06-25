Фура смяла иномарку: в Ярославском районе случилось смертельное ДТП. Видео

Стали известны подробности смертельного ДТП с фурой в Ярославском районе Источник: Ярославль LIVE / T.me, Госавтоинспекция Ярославской области / T.me











В Ярославском районе случилось смертельное ДТП. На трассе Ярославль — Рыбинск в 11:33 25 июня столкнулись иномарка и фура.

По предварительным данным полиции, пожилой водитель на иномарке, совершая левый поворот, не занял крайнее левое положение на проезжей части и не убедился в безопасности маневра. Из-за этого произошло столкновение с грузовиком Volvo с полуприцепом, которым управлял 40-летний водитель.

«В результате ДТП 82-летний водитель автомобиля Kia Sorento от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.

Судя по кадрам с места происшествия, из-за ДТП фура перегородила одну из полос. Иномарка превратилась в груду металла. Особенно сильно пострадала левая часть машины, где сидел водитель, — именно на эту сторону и пришелся удар.

Кадры с места ДТП с фурой под Ярославлем Источник: Ярославль LIVE / T.me