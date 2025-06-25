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Происшествия Фура смяла иномарку: в Ярославском районе случилось смертельное ДТП. Видео

Фура смяла иномарку: в Ярославском районе случилось смертельное ДТП. Видео

Первые подробности

2 348
16 комментариев
Стали известны подробности смертельного ДТП с фурой в Ярославском районе | Источник: Ярославль LIVE / T.me, Госавтоинспекция Ярославской области / T.meСтали известны подробности смертельного ДТП с фурой в Ярославском районе | Источник: Ярославль LIVE / T.me, Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

Стали известны подробности смертельного ДТП с фурой в Ярославском районе

Источник:

Ярославль LIVE / T.me, Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

В Ярославском районе случилось смертельное ДТП. На трассе Ярославль — Рыбинск в 11:33 25 июня столкнулись иномарка и фура.

По предварительным данным полиции, пожилой водитель на иномарке, совершая левый поворот, не занял крайнее левое положение на проезжей части и не убедился в безопасности маневра. Из-за этого произошло столкновение с грузовиком Volvo с полуприцепом, которым управлял 40-летний водитель.

«В результате ДТП 82-летний водитель автомобиля Kia Sorento от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.

Судя по кадрам с места происшествия, из-за ДТП фура перегородила одну из полос. Иномарка превратилась в груду металла. Особенно сильно пострадала левая часть машины, где сидел водитель, — именно на эту сторону и пришелся удар.

Кадры с места ДТП с фурой под Ярославлем

Источник:

Ярославль LIVE / T.me

Легковушку смяло в груду металла | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.meЛегковушку смяло в груду металла | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me
У фуры пострадала передняя часть машины | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.meУ фуры пострадала передняя часть машины | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

На месте ДТП продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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корреспондент
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Комментарии
16
Гость
3 часа
Дедушка решил не уступать фуре, а мог бы решить не пропускать и какую нибудь легковушку...
Гость
4 часа
82-летний водитель автомобиля Kia Sorento давным давно должен был сдать права и продать автомобиль. Какие ещё вопросы?
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