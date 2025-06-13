В Подмосковье автобус, полный пассажиров, протаранил КАМАЗ: новости 13 июня

Водитель рейсового автобуса не справился с управлением Источник: Подмосковная полиция / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 июня.

Рост цен на нефть

После того как Израиль осуществил авиаудары по объектам на территории Ирана, цены на нефть резко выросли. Об этом стало известно из сообщения агентства Bloomberg.

Цена нефти Brent превысила 78 долларов за баррель. По данным лондонской биржи ICE, стоимость сырья росла на 11,6%, до 78,5 доллара за баррель. Речь идет о фьючерсах на поставку в августе.

Одновременно с этим подорожала нефть марки WTI, июльские контракты выросли в цене на 13,5%, до 76,76 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, атака Израиля оказала значительное влияние на рынок нефти, поскольку Иран является одним из основных поставщиков сырой нефти в Китай и Индию.

Отмечается, что атака произошла в тот момент, когда глобальные финансовые рынки восстанавливались после апрельского спада, вызванного введением пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Росавиация запретила полеты российским авиакомпаниям над четырьмя странами

Российские авиакомпании, выполняющие полеты в страны Ближнего Востока или через них, получили информацию о закрытии неба над Израилем и Ираном. Из-за этого маршруты нужно будет планировать в обход закрытого воздушного пространства.

Корректировки в расписании своих полетов произвели авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут», «Победа» и Red Wings.

По информации Росавиации, авиакомпаниям России запретили летать через Израиль, Иран, Ирак и Иорданию. Более подробно о расписании рейсов авиакомпаний мы писали здесь.

Внезапная магнитная буря

Сегодня Землю накрыла внезапная магнитная буря средней интенсивности. Об этом стало известно из данных, опубликованных Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Информацию опубликовали в официальном Telegram-канале.

По сообщениям РАН, магнитная буря началась в ночь с 12 на 13 июня, хотя ранее ее не прогнозировали.

«На Земле, начиная с 23 часов по Москве, зарегистрирована и по состоянию на 4 утра не прекращается магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3», — говорится в сообщении.

Уровень G2.3 считается превышающим средний. Это означает, что магнитная буря оказывает заметное влияние на энергосистемы и радиоволны. В Лаборатории подчеркнули, что причины бури пока не очевидны.

В России расширили реестр запрещенных психотропных и наркотических веществ

В России правительство добавило в список запрещенных наркотических и психотропных веществ еще 14 новых пунктов. Это решение правительство закрепило в специальном постановлении.

По информации ТАСС, среди новых запрещенных веществ есть опасные синтетические наркотики, такие как каннабиноиды и опиоиды. Также в документе изменены правила, по которым определяют, сколько вещества считается большим или очень большим количеством для уголовного дела. Теперь, чтобы попасть под эти категории, нужно меньше граммов запрещенного вещества, чем было ранее.

В Госдуме рассказали, как правильно считать пенсию

В этом году пенсия россиян по возрасту рассчитывается по специальной формуле. Теперь размер выплат может вычислить заранее каждый гражданин. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, чтобы определить размер будущих выплат по возрасту, следует умножить сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов за всю трудовую жизнь на стоимость одного из них. После этого останется лишь прибавить к результату фиксированную выплату.

«С 1 января 2025 года стоимость одного балла составляет 145 рублей 69 копеек, фиксированная выплата — 8907 рублей 70 копеек. Например, при наличии 70 баллов будущая пенсия составит 18 297,30 рубля (70 145,69 + 8907,70)», — объяснил депутат ТАСС.

Россия передала Украине 1,2 тысячи тел погибших военных

В Киеве заявили, что получили 1200 погибших военнослужащих, которых передала Россия. Информацию об этом сообщили в координационном штабе страны по вопросам военнопленных.

«На Украину вернули тела 1200 погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Украинская сторона в этот раз не передала ни одного тела погибших российских военных, передает ТАСС.

Во время предыдущего такого обмена Украина передала России 27 тел погибших солдат.

Юрист рассказал, как избавиться от назойливых звонков

С сентября вступают в силу новые нормы, которые облегчают защиту от нежелательных звонков. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры гражданского права Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

По словам эксперта, теперь абоненты могут уведомить своего сотового оператора о нежелании получать рассылки. В таком случае оператор будет обязан прекратить звонки и сообщения.

Моисеев также отметил, что новые правила позволяют отозвать разрешения на рассылку уведомлений от банков, магазинов и их партнеров. Однако для этого необходимо лично обратиться в каждую организацию или предоставить доказательства того, что первоначального согласия на это не осуществлялось.

Пока новые нормы не вступили в силу, юрист рекомендует предпринять следующие действия: подавать жалобы на назойливую рекламу оператору связи и обращаться в ФАС с аналогичными заявлениями.

Россиян призывают активно торговаться на рынках с продавцами фруктов

К началу июля в России ожидается значительное снижение цен на абрикосы, персики и нектарины. Об этом сообщил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в интервью «Газете.Ru».

По его информации, стоимость этих фруктов может упасть на 50–60% как на рынках, так и в магазинах. Такое изменение цен связано с началом сезона сбора и продажи этих фруктов.

Эксперт также посоветовал покупателям активно торговаться с продавцами на рынках, так как в сезон они будут бороться за потребителя.

Кроме того, в конце июня — начале июля в России ожидается снижение цен на картофель, так как начнется сбор урожая в южных регионах страны. Об этом сообщил Анатолий Тихонов, экономист, в интервью 360.ru.

ДТП в Подмосковье

Рейсовый автобус «Чехов — Москва» врезался в КАМАЗ на трассе М-2. Пострадали водитель и 6 пассажиров.

По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением.

Источник: Подмосковная полиция / Telegram









